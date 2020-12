Life

Το ξέσπασμα του Τομ Κρούζ για τα μέτρα προστασίας στα γυρίσματα του “Mission: Impossible 7” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διέρρευσε στον βρετανικό Τύπο ηχητικό απόσπασμα από τα γυρίσματα, στο οποίο ο Τομ Κρουζ εκφράζεται με οργή κατά μελών του συνεργείου

Ηχητικό απόσπασμα από τα γυρίσματα της ταινίας «Mission: Impossible 7» στο Λονδίνο, στο οποίο ο Τομ Κρουζ επιπλήττει με οργή μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου για μη τήρηση των μέτρων προστασίας κατά της Covid-19 διέρρευσε στον βρετανικό Τύπο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, στην κατοχή της οποίας περιήλθε το απόσπασμα, ο πρωταγωνιστής της ταινίας καταφέρεται εναντίον δύο μελών του συνεργείου, επειδή είναι κοντά ο ένας με τον άλλο και όχι σε απόσταση τριών μέτρων, όπως ορίζουν τα μέτρα ασφάλειας.

«Είμαστε το χρυσό πρότυπο. Επιστρέφουν εκεί στο Χόλιγουντ κάνοντας ταινίες τώρα χάρη σε εμάς! Επειδή πιστεύουν σε εμάς και σε αυτό που κάνουμε!» φωνάζει ο Τομ Κρουζ, ο οποίος είναι επίσης παραγωγός της μεγάλου προϋπολογισμού ταινίας δράσης και έχει ασχοληθεί στενά με την ανάπτυξη πρωτοκόλλων δημιουργίας ταινιών, που επέτρεψαν να αρχίσει ξανά η παραγωγή του «Mission: Impossible 7» και άλλων ταινιών εν μέσω πανδημίας.

«Είμαι στο τηλέφωνο με κάθε στούντιο κάθε *** νύχτα, με ασφαλιστικές εταιρείες, με παραγωγούς - και μας κοιτάζουν και μας χρησιμοποιούν για να γυρίσουν τις ταινίες τους», συνεχίζει ο Αμερικανός ηθοποιός

«Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας, ** *!» προσθέτει. «Δεν θέλω ποτέ να το ξαναδώ! Ποτέ! Και αν δεν το κάνετε, απολύεστε και αν σας δω να το ξανακάνετε, θα *** φύγετε! ».

Ο Κρουζ επίσης λέει ότι δεν δέχεται «καμία συγγνώμη», δεδομένου ότι διακυβεύεται η επιβίωση ανθρώπων.

«Μπορείτε να το πείτε στους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους επειδή η βιομηχανία μας έχει κλείσει! Δεν πρόκειται να βάλουν φαγητό στο τραπέζι τους ή να πληρώσουν για εκπαίδευση στο κολέγιο! Με αυτό κοιμάμαι κάθε βράδυ. Το μέλλον αυτής της βιομηχανίας *** !».

«Δεν διακόπτουμε αυτήν την ταινία ***. Αν το ξαναδώ, θα φύγετε! "

«Καταλαβαίνετε την ευθύνη που έχετε; ... Και αν δεν μπορείτε να είστε λογικοί και δεν μπορώ να ασχοληθώ με τη λογική σας, απολύεστε» αναφέρει σε άλλο σημείο ο Τομ Κρουζ.