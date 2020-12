Κοινωνία

Δίωξη στον γιο του εφοπλιστή και έναν ακόμη για τους πυροβολισμούς στο Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες της αιματηρής συμπλοκής στο Περιστέρι με τραυματία έναν πρώην πυγμάχο. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν.

Κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία απήγγειλε ο εισαγγελέας κατά των δύο που συνελήφθησαν χθες για την επίθεση σε βάρος πρώην πυγμάχου, έξω από μάντρα αυτοκινήτων στο Περιστέρι.

Οι δύο κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο ένας, γόνος εφοπλιστικής οικογένειας, που έγινε γνωστός από την συμμετοχή του σε τηλεοπτική παραγωγή ριάλιτι, οδηγήθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του ενός εκ των κατηγορουμένων Βασίλη Καπερνάρο, ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες που τον βαρύνουν και ισχυρίζεται πως το θύμα δεν τον αναγνωρίζει ως δράστη.

Το θύμα, αλβανικής καταγωγής, δέχθηκε σφοδρή επίθεση από δύο δράστες που βγήκαν από αυτοκίνητο την στιγμή που ο ίδιος βρισκόταν σε μάντρα αυτοκινήτων στο Περιστέρι. Ο ένας από τους δύο δράστες χτύπησε με σιδηρογροθιά το θύμα, ενώ ο άλλος τον πυροβόλησε αρκετές φορές στο πόδι.