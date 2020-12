Κοινωνία

Ιερώνυμος: Η λύση του Πρωθυπουργού φέρνει τη γαλήνη

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος για τα μέτρα που ελήφθησαν ενόψει των γιορτών. Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της ΔΙΣ.

«Ευτυχώς ο πρωθυπουργός είχε κατανόηση και με την προσπάθεια και την ενότητα όλων βρέθηκε λύση που φέρνει τη γαλήνη», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, κατόπιν ερώτησης δημοσιογράφου για το εάν βρέθηκε η «χρυσή τομή» στο ζήτημα της προσέλευσης των πιστών στις Εκκλησίες.

Αναλυτικότερα, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας απάντησε: «Δεδομένων των δύσκολων υγειονομικών συνθηκών, νομίζω ναι! Θα είχε μάλιστα λυθεί το θέμα πολύ πιο νωρίς, αν δεν υπήρχαν άνθρωποι που ''κολλάνε'' και μεγαλοποιούν κάποια πράγματα. Ευτυχώς ο πρωθυπουργός είχε κατανόηση και με την προσπάθεια και την ενότητα όλων βρέθηκε λύση που φέρνει τη γαλήνη. Θα συμμετάσχουμε στις εκκλησιαστικές Ακολουθίες με προσοχή και εφαρμογή των μέτρων, ώστε να περάσει και αυτή η δυσκολία και ελπίζουμε ότι μπαίνουμε σε ένα καινούργιο χρόνο που δεν θα έχει τόσα προβλήματα».

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε ολοκληρώσει προηγουμένως τη διήμερη τηλεδιάσκεψή της, με ανακοίνωση-καταδίκη της παραβίασης «των διεθνών συνθηκών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέρους της Τουρκίας στα Βαρώσια της Κύπρου, τη συνεχή θρησκευτική δίωξη και τις δολοφονικές επιθέσεις εναντίον Αρμενίων χριστιανών στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από μέρους των Αζέρων, καθώς και τον προκληθέντα βανδαλισμό στο Μνημείο Θυμάτων Ολοκαυτώματος και στον περίβολο του κτιρίου της Ισραηλιτικής Κοινότητος στην πόλη της Λάρισας».

Επιπλέον, στο ανακοινωθέν που εξέδωσε, τονίζει πως «έλαβε υπόψη ότι το υπουργείο Παιδείας με μια ευγενική χειρονομία στηρίζει το έργο της Εκκλησίας στην ακριτική περιοχή της Θράκης» και εκφράζει ευχαριστίες προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, αλλά και «την ευαρέσκειά της στους τέσσερις αρχιερείς της Θράκης για την αξιόλογη ποιμαντική προσφορά τους και τη συνδρομή τους στην ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στην ευαίσθητη αυτήν περιοχή».