Κοινωνία

Νέα στοιχεία σε βάρος του “ψευτογιατρού”

Νέα στοιχεία κατά του 47χρονου, ο οποίος κατηγορείται για 12 θανάτους.

Συνολικά 12 περιπτώσεις θανάτων ασθενών με βαριά νοσήματα που εμπιστεύτηκαν τον εμφανιζόμενο ως "διακεκριμένο γιατρό" μελετά ο ανακριτής της υπόθεσης που κάλεσε σε συμπληρωματική απολογία τον 47χρονο "Δόκτορα Νίκο Κοντό" με βάση νέα επιβαρυντικά στοιχεία που έχει συλλέξει σε βάρος του εδώ και έξι μήνες προφυλακισμένου κατηγορούμενου.

Ο 1ος τακτικός Ανακριτής φέρεται να έχει θέσει υπό έρευνα νέα στοιχεία που ανεβάζουν τον αριθμό των ασθενών που κατέληξαν ενόσω είχαν εμπιστευθεί, έναντι αμοιβής σύμφωνα με την κατηγορία, τον 47χρονο δήθεν "γιατρό" Νίκο Κοντοστάθη. Έτσι εκτός των τριών περιπτώσεων ασθενών που κατέληξαν οι οποίες αναφέρονταν αρχικά στη δικογραφία, δύο ανήλικοι και ένας ηλικιωμένος, στο ανακριτικό γραφείο έχουν φθάσει και άλλες καταγγελίες για τη δράση του ψευτογιατρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της ανάκρισης έχουν τεθεί συνολικά 12 περιπτώσεις θανάτων αλλά ερευνώνται και ακόμα 14 περιπτώσεις ασθενών που έλαβαν τα σκευάσματα του δήθεν γιατρού.

Ο 47χρονος μετά από κλήση σε συμπληρωματική απολογία οδηγήθηκε στο γραφείο του ανακριτή για να λάβει γνώση των νεώτερων στοιχείων της δικογραφίας που έχει πλέον στη διάθεση του ο δικαστικός λειτουργός και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2021.

Ο Ν.Κοντοστάθης που είναι αντιμέτωπος με σοβαρότατες κατηγορίες που αφορούν ανθρωποκτονία κατά συρροή, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος και απάτη, αρνείται πως ευθύνεται για θανάτους ασθενών στους οποίων χορηγούσε θεραπείες βοτάνων ενώ κατά την πρώτη απολογία του στον ανακριτή τον περασμένο Ιούνιο είχε δηλώσει "εμπειρικός βοτανολόγος".