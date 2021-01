Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Αυξημένος κίνδυνος για τρίτο κύμα κορονοϊού μετά την Πρωτοχρονιά

Ποιο "καμπανάκι" κρούουν οι ειδικοί και ποιες συστάσεις κάνουν στους πολίτες, κυρίως της γηραιάς ηπείρου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιμένει στην χρήση μάσκας κατά τις οικογενειακές συγκεντρώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Ευρώπη, προειδοποιώντας για «αυξημένο κίνδυνο» νέου κύματος της επιδημίας Covid-19 στις αρχές του 2021.

«Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για νέα έξαρση τις πρώτες εβδομάδες και τους πρώτους μήνες του 2021», με δεδομένη την εξέλιξη της πανδημίας Covid-19 στην Ευρώπη, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία συνιστά «τη χρήση μάσκας και την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης» κατά τις γιορτές.

«Μπορεί να φαίνεται ενοχλητική η χρήση μάσκας και η τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης παρουσία φίλων και μελών της οικογένειας, αλλά αυτό συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην διατήρηση της ασφάλειας και της καλής υγείας», τονίζει ο ΠΟΥ.

Και συμβουλεύει: «Στο μέτρο του δυνατού, οι συγκεντρώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Εάν πραγματοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους, είναι σημαντικός ο περιορισμός του αριθμού των προσκεκλημένων και ο καλός αερισμός για τον περιορισμών των κινδύνων».

Η ευρωπαϊκή ζώνη του ΠΟΥ, η οποία περιλαμβάνει 53 χώρες, ανάμεσά τους και την Ρωσία, έχει καταγράψει περισσότερα από 22 εκατομμύρια κρούσματα και περί τους 500.000 θανάτους από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με τον πίνακα εποπτείας της εξέλιξης της πανδημίας που καταρτίζει ο διεθνής οργανισμός.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών, καταγράφηκαν περί το 1,7 εκατομμύριο κρούσματα και περισσότεροι από 34.500 θάνατοι.

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων, νέα πακέτα περιοριστικών μέτρων τίθενται σε ισχύ από σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για τον έλεγχο του επιπέδου των κρουσμάτων της Covid-19 που κρίνεται ανησυχητικό, με το κλείσιμο, για παράδειγμα, των καταστημάτων στην Γερμανία και των παμπ και των εστιατορίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.