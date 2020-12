Οικονομία

Next.e.GΟ: επένδυση 100 εκατ. για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Enterprise Greece και της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.GΟ

«Δεν οραματιζόμαστε την Ελλάδα απλά ως μία χώρα που είναι ανταγωνιστική σε επίπεδο υπηρεσιών. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στον κλάδο της μεταποίησης υψηλής τεχνολογίας, και θεωρώ κάνουμε ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης μεταξύ της Enterprise Greece και της εταιρείας Next.e.GΟ για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

«Το θέμα δεν είναι μόνο η κατασκευή ενός νέου αυτοκινήτου αλλά ένας διαφορετικός τρόπος να οραματιζόμαστε πώς θα γίνεται η παραγωγή στην εποχή του internet of things. Και επίσης μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο σε ένα πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα παραδοσιακά χρονοδιαγράμματα κατασκευής βιομηχανικών μονάδων παραγωγής αυτοκινήτων», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κι επεσήμανε την ανάγκη «τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα “made in Greece” να κατασκευαστούν στο πλαίσιο του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος».

«Η Ελλάδα μεταμορφώνεται γρήγορα σε μια χώρα που είναι ανοιχτή σε προχωρημένες άμεσες ξένες επενδύσεις, όπως αυτή που επεξεργαζόμαστε σήμερα. Δεν προσφέρουμε μόνο μια ισχυρή δέσμη οικονομικών κινήτρων αλλά και πρόσβαση σε ένα εργατικό δυναμικό που είναι ταλαντούχο και με πολλά προσόντα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Η ταυτότητα του σχεδίου επένδυσης

Η εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.), που είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, υπέγραψε Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας με την Next.e.GO SE, η οποία θέτει τις βάσεις για την υλοποίηση στρατηγικής, για την εθνική οικονομία, επένδυσης πλήρους κλίμακας παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Το επενδυτικό σχέδιο, όπως έχει διαμορφωθεί με βάση τις έως τώρα διαπραγματεύσεις, προβλέπει την κατασκευή εργοστασίου της Next.e.GO στην Ελλάδα, το οποίο σε πρώτη φάση θα έχει τη δυνατότητα να παράγει έως 30.000 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ανά έτος, και την ίδρυση Κέντρου Τεχνολογίας και Καινοτομίας για ερευνητικούς σκοπούς.

Στη φάση της εκκίνησης η επένδυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπεται πως θα δημιουργηθούν 1.000 άμεσες θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο, πολλές εκ των οποίων θα καλυφθούν από εξειδικευμένο προσωπικό, και θα δημιουργηθούν επιπλέον 5.000 έμμεσες θέσεις στο ευρύτερο οικοσύστημα τροφοδοσίας και παροχής υπηρεσιών το οποίο θα υποστηρίζει τη βιομηχανική μονάδα.

Δεδομένου ότι το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων, την εξωτερική θερμοδιαμόρφωση, την τελική συναρμολόγηση των οχημάτων και την πραγματοποίηση ποιοτικού ελέγχου, αναμένεται να δημιουργηθεί ένα ισχυρό τοπικό δίκτυο προμηθευτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εργοστασίου, δίνοντας επιπρόσθετη ώθηση στην οικονομία.

Η σχεδιαζόμενη επένδυση είναι «πράσινη», προάγοντας την κυκλική οικονομία και βασιζόμενη σε εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ παράλληλα καταδεικνύει ότι η κεντρική πολιτική για «πράσινο» μετασχηματισμό που προωθεί η κυβέρνηση προσελκύει ισχυρούς παράγοντες του ιδιωτικού τομέα.

Σε συνδυασμό με την επένδυση της Volkswagen για πιλοτική μετατροπή της Αστυπάλαιας σε νησί ηλεκτροκίνησης, αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα καλλιεργεί ένα brand name όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον. Μετά τις ανακοινώσεις από την Microsoft, την Volkswagen και την Pfizer, το προχωρημένο ενδιαφέρον της Next.e.GO φανερώνει επίσης ότι, παρά την πανδημία και τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει παγκοσμίως, το έργο της προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών στην Ελλάδα συνεχίζεται με επιτυχία, ειδικά στο πεδίο της τεχνολογίας και της έρευνας.

Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται ροή τεχνογνωσίας και κατάρτισης, η οποία συμβάλλει στην καταπολέμηση του brain drain, δεδομένου ότι το σχέδιο της επένδυσης της Next.e.GO προβλέπει τακτική επιμόρφωση του προσωπικού στο Άαχεν της Γερμανίας, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και αποτελεί μεγάλο κόμβο έρευνας.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος του Enterprise Greece Γιάννης Σμυρλής και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Γιώργος Φιλιόπουλος.

Ολόκληρες οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού

Σας ευχαριστώ Υπουργέ. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας. Είμαι πραγματικά ευτυχής για την υπογραφή της Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας ανάμεσα στην Enterprise Greece και την e.GΟ για τη δημιουργία εργοστασιακής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων νέας γενιάς, που θα είναι σχεδιασμένα για χρήση σε αστικό περιβάλλον.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα δεν αποτελεί μέρος της παγκόσμιας αλυσίδας παραγωγής και προμηθειών, σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία αυτοκινήτων. Είναι πράγματι κρίμα, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το διορθώσουμε αυτό, τώρα που κινούμαστε προς το επόμενο στάδιο της κινητικότητας, που αναπόφευκτα θα είναι η ηλεκτροκίνηση, θέλουμε να δείξουμε με σαφήνεια ότι θέλουμε να είμαστε μέρος αυτού του οικοσυστήματος.

Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με τη Volkswagen για τη μετατροπή ενός εκ των νησιών μας σε νησί αμιγώς ηλεκτροκίνησης, το οποίο θεωρώ πως θα αποτελέσει ένα υπέροχο παράδειγμα των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει η ηλεκτροκίνηση, κυρίως στα νησιά. Και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, για τη δημιουργία εργοστασιακών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για την κατασκευή αυτών των οχημάτων.

Πρόκειται για σημαντικό βήμα για εμάς, καθώς έχουμε καταστήσει σαφές πως δεν οραματιζόμαστε την Ελλάδα απλά ως μία χώρα που είναι ανταγωνιστική σε επίπεδο υπηρεσιών. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στον κλάδο της μεταποίησης υψηλής τεχνολογίας, και θεωρώ κάνουμε ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ξέρω ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ως προς την οριστικοποίηση της συμφωνίας και την επιλογή της σωστής τοποθεσίας. Διάφορες περιοχές θα διεκδικήσουν αυτή την επένδυση. Αλλά είμαι σίγουρος πως όλα θα κυλήσουν βάσει σχεδίου.

Μου έκανε πραγματική εντύπωση αυτό που είπε ο καθηγητής σχετικά με την ίδια την καινοτομία στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής. Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι μόνο η κατασκευή ενός νέου αυτοκινήτου αλλά ένας διαφορετικός τρόπος να οραματιζόμαστε πώς θα γίνεται η παραγωγή στην εποχή του internet of things. Και επίσης μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο σε ένα πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα παραδοσιακά χρονοδιαγράμματα κατασκευής βιομηχανικών μονάδων παραγωγής αυτοκινήτων.

Θεωρώ πως έχουμε πολλά να προσφέρουμε. Η Ελλάδα μεταμορφώνεται γρήγορα σε μια χώρα που είναι ανοιχτή σε προχωρημένες άμεσες ξένες επενδύσεις, όπως αυτή που επεξεργαζόμαστε σήμερα. Δεν προσφέρουμε μόνο μια ισχυρή δέσμη οικονομικών κινήτρων αλλά και πρόσβαση σε ένα εργατικό δυναμικό που είναι ταλαντούχο και με πολλά προσόντα.

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, με την ολοκλήρωση του project θα έχουμε τη δημιουργία 1.000 άμεσων θέσεων εργασίας και πιθανώς 5.000 έμμεσων θέσεων, καθότι συνήθως δημιουργείται ένα ολόκληρο cluster γύρω από τέτοιες επενδύσεις.

Και είμαι σίγουρος πως αυτή είναι μια ευκαιρία για εμάς να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας σε ολόκληρη την αλυσίδα προμηθειών για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

Επομένως, η σημερινή είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Και είμαι πολύ χαρούμενος για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Συγχαρητήρια στην Enterprise Greece και σε όλη την ομάδα που εργάστηκε για αυτό το έργο.

Τώρα επαφίεται σε εμάς, την ελληνική κυβέρνηση και την εταιρεία e-Go, να διασφαλίσουμε πως θα μείνουμε πιστοί στο χρονοδιάγραμμα και ότι θα ξεκινήσει η κατασκευή των εργοστασιακών εγκαταστάσεων όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα «made in Greece» να κατασκευαστούν στο πλαίσιο του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Θα παρακολουθούμε στενά την πρόοδο του project.



Κλείνοντας τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Θέλω απλά να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου που προχωρά το συγκεκριμένο έργο. Θα ήθελα να επαναλάβω την απόλυτη δέσμευσή της κυβέρνησής μας να στηρίξει την εταιρεία σε όλα τα στάδια, από την αδειοδότηση έως την κατασκευή των εργοστασιακών εγκαταστάσεων και την παραγωγή.

Και θα ήθελα να επαναλάβω τη δέσμευσή μας να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε case study χώρας που μπορεί να προσελκύσει αυτού του είδους τις καινοτόμες επενδύσεις προηγμένης τεχνολογίας, που θα μας επιτρέψουν επίσης να χαράξουμε το μονοπάτι μας προς ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον.

Και πάλι λοιπόν. Σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένο το νέο έτος! Προσβλέπω στο να περάσουμε γρήγορα στην εφαρμογή των όσων συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας.

«Μακροπρόθεσμα οφέλη όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στις τοπικές κοινότητες»

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας ιστορίας, ένα νέο ξεκίνημα για τη βιωσιμότητα σε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρώπης» τόνισε από την πλευρά του o Ali Vezvaei, Διευθύνων Σύμβουλος του ND Group και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Next.e.GO. «Σας συγχαίρω για το όραμα και την ηγεσία σας, κ. Πρωθυπουργέ και διακεκριμένοι Υπουργοί γιατί πιστέψατε στην ηλεκτροκίνηση, αλλά κυρίως για την αποτελεσματική ηγεσία και την καθοδήγηση αυτής της διαδικασίας» πρόσθεσε.

Ο κ. Vezvaei σημείωσε επίσης ότι η Next.e.GO εστιάζει στην πραγματική βιωσιμότητα που αφορά τον κύκλο ζωής των προϊόντων της και εξήγησε: «Αυτό περιλαμβάνει, όχι μόνο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το καινοτόμο σύστημα παραγωγής του, αλλά και τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο που προσφέρει στις χώρες υποδοχής της επένδυσης, με αύξηση της απασχόλησης, ανάδειξη της τεχνολογίας και μεγέθυνση του οικοσυστήματος των υποστηρικτικών επιχειρήσεων. Η συνεργασία μας με την Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στις τοπικές κοινότητες».

Aπό την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο

O καθηγητής Hermann, Διευθύνων Σύμβουλος της Next.e.GO SE σημείωσε ότι «ο σχεδιασμός και τα βιομηχανικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας παραγωγής της e.GO Life από τη μία και τα ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα συνεργασίας που προάγει από την άλλη προσφέρουν στην Next.e.GO SE τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την αστική μετακίνηση σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής». Παράλληλα τόνισε ότι «η πολιτική επιλογή της Ελληνικής κυβέρνησης για carbon-free mobility ανταποκρίνεται τέλεια στην αποστολή» της εταιρείας: «Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτή τη συνεργασία επιτυχημένη και ανυπομονούμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

«Η Ελλάδα είναι ένα τέλειο παράδειγμα για τη στρατηγική μας να αναπτύξουμε το αποτύπωμά και την ιδέα που αναπτύξαμε ανά τον κόσμο και η υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης δείχνει πώς το concept του Next.e.GO θεωρείται η επόμενη γενιά στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής» σημείωσε ο κ. Hermann. Ο ίδιος δήλωσε περήφανος ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «για την ευκαιρία να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα ως μια από τις ισχυρές τοποθεσίες μας στο μέλλον».

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης, σχολιάζοντας την συμφωνία, σημείωσε χαρακτηριστικά:

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη των μεγάλων εταιρειών. Μια νέα προοπτική ανοίγεται για την χώρα μας με την συμφωνία αυτή. Η εγκατάσταση θα έχει παραγωγική ικανότητα έως και 30.000 αυτοκίνητα ετησίως, ενώ το ύψος της επένδυσης στη φάση εκκίνησης, εκτιμάται στο ποσό των 100 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να απασχολεί 1.000 υπαλλήλους αρχικά. Η Enterprise Greece αναδεικνύει και με αυτή την συμφωνία, την πολιτική αξία της μεταρρύθμισης που ενδυνάμωσε την Οικονομική Διπλωματία. Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας για την υλοποίηση της, αλλά και για την διευκόλυνση και άλλων επιχειρηματικών προοπτικών που αναζωπυρώνουν τον κλάδο της Βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα μας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε:

«Η κυκλοφορία αυτοκινήτων, αξιόπιστων, φιλικών στο περιβάλλον και προσιτών στο μέσο καταναλωτή, αυτή όντως είναι μια πραγματική επανάσταση, που αλλάζει τελείως την αγορά. Θέλουμε αυτό να το δούμε να συμβαίνει στην Ελλάδα και είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Μπορείτε να είστε, λοιπόν, σίγουρος ότι όταν αρχίσετε την παραγωγή σας στην Ελλάδα, θα έχετε μια φιλική κυβέρνηση και μια φιλική κοινωνία να σας υποστηρίξουν».

«Όταν ξεκινήσετε την επένδυση, θα εκπλαγείτε από τις δεξιότητες του Ελλήνων εργαζομένων που είναι υψηλών προσόντων και υψηλής παραγωγικότητας ειδικά στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας -πολύ περισσότερο απ’ ό,τι ίσως υπολογίζετε. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι οι ξένοι επενδυτές που ήρθαν στην Ελλάδα και ξεκίνησαν τις επενδύσεις τους και οι οποίοι μας λένε ότι έχουν εκπλαγεί ευχάριστα από την ποιότητα του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας. Συνεπώς, είμαι πεπεισμένος ότι η επένδυσή σας θα αποδειχθεί απόλυτα επιτυχής», συμπλήρωσε.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε:



«Η καινοτομία είναι η πρώτη προτεραιότητά μας και θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον, καθώς αυτό μπορεί να συμβάλει στην αντιστροφή του brain drain που βιώσαμε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και στη μετατροπή του σε brain gain».



«Θέλουμε η Ελλάδα να αναδειχτεί σε στρατηγικό κόμβο για πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ενώ μετασχηματιζόμαστε σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D)», προσέθεσε.



Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας δήλωσε:



«Η Ελλάδα είναι μία πολύ ελκυστική χώρα για καινοτόμες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη (R&D)».

«Μολονότι δεν έχουμε ένα παραδοσιακό σύμπλεγμα αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα αλλά θέλουμε να αξιοποιήσουμε την συμφωνία με την e.GO ώστε να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο συγκρότημα (cluster) βιομηχανίας αυτοκινήτων», προσέθεσε.

Ο ΓΓ του Υπουργείου Εξωτερικών, υπεύθυνος για την Οικονομική Διπλωματία και Πρόεδρος του Enterprise Greece, Γιάννης Σμυρλής, ανέφερε:

«Η συμφωνία υπογραμμίζει όχι μόνο τη δυνατότητα της χώρας μας να προσελκύει επενδύσεις υψηλής ποιότητας αλλά και τη δέσμευση της κυβέρνησης να συνδυάσει και να εφαρμόσει ένα στρατηγικό σχέδιο που θα δημιουργήσει το σωστό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Η επένδυση του e.GO αναμένεται επίσης να προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία που θα παραμείνει στη χώρα και θα αναβαθμίσει και άλλες ελληνικές εταιρείες. Και φυσικά, θα προσελκύσει άλλους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικών οχημάτων, μετατρέποντας σταδιακά την Ελλάδα σε χώρα αναφοράς για την ηλεκτροκίνηση».