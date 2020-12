Οικονομία

Σκυλακάκης: Αυξημένα τα έσοδα από φόρους τον Νοέμβριο

Με αφορμή τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τόνισε πως θα δούμε το πλήγμα από το lockdown τους επόμενους μήνες.

«Το γεγονός ότι τα έσοδα από φόρους για το μήνα Νοέμβριο είναι αυξημένα κατά 521 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, διευκολύνει ταμειακά τα δημόσια έσοδα. Το πλήγμα που αναμένουμε από το lockdown και την παράτασή του θα εμφανιστεί με χρονική υστέρηση και θα επηρεάσει κυρίως τα έσοδα του Δεκεμβρίου και των επόμενων μηνών», τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 18,313 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 19,837 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και πλεονάσματος 1,922 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 13,808 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 15,292 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 6,945 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,065 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 745 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ, καθώς και στα αυξημένα έσοδα από φόρους λόγω του ότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της υγειονομικής κρίσης δεν ήταν τόσο εμπροσθοβαρής όσο είχε εκτιμηθεί.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,129 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 855 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,065 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 110 εκατ. ευρώ από το στόχο (4.955 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,850 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 331 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,654 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 692 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ, καθώς και στα αυξημένα έσοδα από φόρους.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,138 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 802 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους για το μήνα Νοέμβριο ανήλθαν σε 3,596 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 521 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Εκτιμάται ότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας θα επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου και εντεύθεν κι όχι του Νοεμβρίου, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί.

Οι επιστροφές εσόδων του Νοεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 484 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (374 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 413 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 330 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 60,377 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 779 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (61,157 δισ. ευρώ), γεγονός που οφείλεται στην απόκλιση του ΠΔΕ ύψους 1,012 δισ. ευρώ.

Το σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού κινήθηκε αντίρροπα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 233 εκατ. ευρώ. Η κύρια αιτία αυτής της απόκλισης είναι η υπερεκτέλεση κατά 337 εκατ. ευρώ έναντι των αρχικά προβλεπόμενων κονδυλίων του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, με πληρωμές ύψους 3,905 δισ. ευρώ έναντι στόχου ενδεκάμηνου ύψους 3,568 δισ. ευρώ (εκτός του σκέλους που εκτελείται από το ΠΔΕ).

Πέραν τούτου, συνεχίζεται η απρόσκοπτη διενέργεια των πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας, οι κυριότερες των οποίων είναι:

η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους περίπου 1,796 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων), η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 489 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (κατηγορία μεταβιβάσεων), τα μέτρα μέσω του ΠΔΕ όπως η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ύψους 494 εκατ. ευρώ, η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 214 εκατ. ευρώ, η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 997 εκατ. ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και η σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους 1,780 δισ. ευρώ.

Η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 1.012 εκατ. ευρώ στο ενδεκάμηνο οφείλεται σε έργα που δεν σχετίζονται με την πανδημία και εντοπίζεται κυρίως στο εθνικό σκέλος, το οποίο παρουσίασε υποεκτέλεση κατά 801 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 13,870 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος των μεταβιβάσεων και του ΠΔΕ, κυρίως λόγω των προαναφερόμενων μέτρων COVID-19.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Νοέμβριο 2020 ανήλθαν στα 8,516 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (8,674 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ.