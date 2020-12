Κόσμος

Πιτ Μπούτιτζατζ: Ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος Αμερικανός υπουργός

Ποιος ειναι ο πολιτικός που επελέγη απο τον Τζο Μπάιντεν για να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του.

Ο πρώην υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών Πιτ Μπούτιτζατζ επιλέχθηκε από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για να αναλάβει το υπουργείο Μεταφορών και πρόκειται να είναι το πρώτο μέλος της αμερικανικής κυβέρνησης που είναι ανοικτά ομοφυλόφιλος.

Αρχικά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ήταν αυτά που μετέδωσαν τις πληροφορίες για την πρόθεση του Μπάιντεν, μια είδηση που επιβεβαιώθηκε χθες Τρίτη, το βράδυ, από την ομάδα του νεοεκλεγέντα προέδρου. “Εμπιστεύομαι τον Πιτ να επικεντρωθεί στη δουλειά αυτή, με αίσθηση ηθικής και φιλόδοξο όραμα”, δήλωσε ο Μπάιντεν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας του.

Ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις θα παρουσιάσουν τον 38χρονο Μπούτιτζατζ από το Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ σήμερα, όμως ο διορισμός τους θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Γερουσία.

Αφού επέλεξε την Κάμαλα Χάρις --την πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση αυτή στις ΗΠΑ-- για αντιπρόεδρό του, ο Μπάιντεν επιλέγει έναν ακόμη πρώην αντίπαλό του στις προκριματικές εκλογές για να συμμετάσχει στην κυβέρνησή του.

Ο πρώην δήμαρχος του Σάουθ Μπεντ, μιας σχετικά μικτής πόλης της Ιντιάνα, είναι ένας από τους λίγους επαγγελματίες πολιτικούς που έχει επιλέξει ο Μπάιντεν για την κυβέρνηση του, η οποία αποτελείται κυρίως από τεχνοκράτες και ειδικούς.

Επίσης είναι ένας από τους λίγους που δεν συμμετείχε στην ομάδα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, του οποίου ο Μπάιντεν διετέλεσε αντιπρόεδρος από το 2009 ως το 2016.

“Δήμαρχος Πιτ”

Αν η Γερουσία εγκρίνει τον διορισμό του, ο “δήμαρχος Πιτ” θα γίνει “το πρώτο άτομο που ανήκει ανοικτά στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ και διορίζεται (...) στο υπουργικό συμβούλιο”, ανέφερε στην ανακοίνωσή της η οργάνωση Victory Institute, που τάσσεται υπέρ του διορισμού ατόμων που ανήκουν σε σεξουαλικές μειονότητες σε διοικητικές θέσεις.

Η ένωση Human Rights Campaign επίσης χαιρέτισε την “ιστορική” απόφαση. Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις “τήρησαν την υπόσχεσή τους σχηματίζοντας μια κυβέρνηση που αντικατοπτρίζει τη πολυποικιλότητα” της Αμερικής, σχολίασε.

Σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό ως τον Απρίλιο του 2019 όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές, ο Μπούτιτζατζ, πρώην στρατιωτικός που έχει υπηρετήσει και στο Αφγανιστάν, έχει κάνει μια εντυπωσιακή πορεία.

Μετριοπαθής υποψήφιος, κατήγαγε εντυπωσιακές νίκες στα πρώτα στάδια των προκριματικών εκλογών, μια περίοδο που ο Τζο Μπάιντεν πάσχιζε παρά την εμπειρία του στην πολιτική.

Ο πρώην αντιπρόεδρος κατάφερε τελικά να κερδίσει το χρίσμα και ο Μπούτιτζατζ αποσύρθηκε από τις προκριματικές στις αρχές Μαρτίου, δίνοντας σημαντική ώθηση στον κατά 40 χρόνια μεγαλύτερό του υποψήφιο.

“Μου θυμίζει τον γιο μου, Μπο”, που πέθανε από καρκίνο στον εγκέφαλο, είχε δηλώσει τότε ο Μπάιντεν. “Είναι το καλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσα να κάνω σε έναν άνδρα”, είχε προσθέσει έχοντας στο πλευρό του τον Μπούτιτζατζ, ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών, που έχει περάσει από το Χάρβαρντ, την Οξφόρδη και την εταιρεία McKinsey.