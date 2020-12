Κοινωνία

Χειροπέδες στους “ληστές με τις μάσκες”

Είχαν “ρημάξει” καταστήματα σε Περιστέρι, Ίλιον και Αγίους Αναργύρους. Πως έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 10/12, στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, δύο (2) ημεδαποί κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας που διαπράττει κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιπτώσεων ληστειών, που είχαν διαπραχθεί από τα μέσα του μηνός Νοεμβρίου στις περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου και των Αγίων Αναργύρων, συστήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας που ταυτοποίησε τους ανωτέρω και εντόπισε το επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης , οι ανωτέρω εισέρχονταν σε καταστήματα και με την απειλή μαχαιριού αποσπούσαν τις εισπράξεις από το ταμείο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δε δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία σε βάρος των υπαλλήλων, προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση τους και να επιτύχουν το σκοπό τους.

Κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, κάλυπταν πάντοτε τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με ιατρικές ή υφασμάτινες μάσκες, εκμεταλλευόμενοι την υποχρεωτική χρήση τους ένεκα της πανδημίας, δεδομένο που πέραν της κάλυψης των χαρακτηριστικών του προσώπου, τους προσέφερε και το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Από τις επακόλουθες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σουγιάς, μαχαίρι, πλήθος ενδυμάτων που σχετίζονται με τις έκνομες πράξεις, κυνηγετικό όπλο, μεταλλικός σκελετός που προέρχεται από κλεμμένη μοτοσυκλέτα και μικροποσότητα ηρωίνης.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί -5- περιπτώσεις ληστειών και -2- περιπτώσεις κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.