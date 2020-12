Κοινωνία

Ανήλικος κλέφτης είχε “ρημάξει” ολόκληρη πόλη

Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα.

(φωτογραφία αρχείου)

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα του Σαββάτου στο Ίλιον, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., ένας ανήλικος για διακεκριμένες κλοπές.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιπτώσεων κλοπών από καταστήματα κατά τις νυχτερινές ώρες, στην περιοχή του Ιλίου, είχε ταυτοποιηθεί ο ανωτέρω και αναζητούνταν.

Από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Ιλίου, εξακριβώθηκε η διάπραξη από τον συλληφθέντα 11 περιπτώσεων κλοπών από καταστήματα στο Ίλιον.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.