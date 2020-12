Αθλητικά

Πέθανε ο Στράτος Μολυβάς

Θίψη στον ελληνικό Στίβο. Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Τομέα Αθλητισμού του ΚΙΝΑΛ.

"Έφυγε" από τη ζωή ο Στράτος Μολυβάς σε ηλικία 82 ετών. Ένας άνθρωπος με πολυετή προσφορά στον Κλασικό Αθλητισμό. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ για δέκα χρόνια από το 1987 έως το 1997 ενώ ήταν εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1984.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του", αναφέρει στην ανακοινωσή του ο Τομέας Αθλητισμού του Κινήματος Αλλαγής.