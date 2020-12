Παράξενα

Γιαννιτσά: “Απήγαγαν” ασθενή με κορονοϊό από το νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άλλοι ασθενείς, οι νοσηλευτές και οι γατροί δεν πίστευαν αυτά που έβλεπαν να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια τους.



Ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη, σήμερα, στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών καταγγέλλει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο πρόεδρος της ΠΕΟΔΗΝ, ενημέρωσε πως μια ομάδα Ρομά χωρίς μάσκες και μέτρα προστασίας εισέβαλαν στο νοσοκομείο και άρπαξε έναν ασθενή με κορονοϊό -μάλιστα έχοντας επάνω του τον ορό.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «αυτά που συμβαίνουν είναι ασύλληπτα. Ομάδα Ρομά με απειλητικές διαθέσεις μπήκαν στο νοσοκομείο, απειλώντας στο θυρωρείο τους συναδέλφους. Πήγαν πρώτα στον χώρο υπόπτων κρουσμάτων και έψαχναν έναν δικό τους ασθενή.

Τους είπαν οι νοσηλευτές ότι είναι στη κλινική κορονοϊού. Μπήκαν στην κλινική χωρίς προστασία, βρήκαν και άρπαξαν τον ασθενή με τον όρο. Έσπρωχναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Επιτέθηκαν και σε αστυνομικό, που κατέφθασε στο νοσοκομείο… Έφυγαν με τον ασθενή».

«Η διασπορά του ιού ανυπολόγιστη», σημειώνει ο κ. Γιαννάκος.