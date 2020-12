Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Πρόεδρος ΕΟΦ: Η ασφάλεια του εμβολίου είναι μεγάλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα εμβόλια είναι “προ των πυλών”, τόνισε ο Δημήτρης Φιλίππου. Τι είναι η “κίτρινη κάρτα”.

«Τα εμβόλια του covid-19 είναι προ των πυλών. Ο ΕΟΦ έχει κύριο ρόλο γιατί είναι ο αρμόδιος οργανισμός της χώρας» ανέφερε κατά την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Δημήτρης Φιλίππου.

Ο κ. Φιλίππου διαβεβαίωσε με τη σειρά του ότι ο Οργανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα προκείμενου να διεξαγάγει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να έρθει το εμβόλιο στη χώρα.

«Ο εμβολιασμός θα γίνει βάσει σχεδίου, δεν θα υπάρξει συνωστισμός. Η ασφάλεια του εμβολίου είναι μεγάλη».

Ανέφερε επίσης πως ο ΕΟΦ «θα παρακολουθήσει τη διάθεση του εμβολίου και θα διασφαλίσει την ποιότητα και κατ’ επέκταση την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα».

Παρά το γεγονός ότι ο εμβολιασμός θα γίνει βάσει σχεδίου, που σημαίνει ότι θα τηρηθούν όλα τα σχέδια που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, ο Δημήτρης Φιλίππου αναφέρθηκε στην λεγόμενη «φαρμακοεπαγρύπνηση».

Πρόκειται για την “κίτρινη κάρτα”. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, κάθε φάρμακο που κυκλοφορεί στη χώρα παρακολουθείτε η πορεία του σε βάθος χρόνου ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εμβολίου ενώ δίνεται η δυνατότητα καταγραφής πιθανών παρενεργειών.

Ο ΕΟΦ θα αναλάβει την καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών ενώ έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για επικοινωνία με τον Οργανισμό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί