Τεχνολογία - Επιστήμη

Παγκόσμια πρωτιά: Μωρό από μητέρα με μεταμόσχευση νεφρού και κορονοϊό γεννήθηκε στην Ελλάδα

Απο μια σειρά σοβαρών παθήσεων ταλαιπωρειίται η λεχώνα, που έφερε στον κόσμο το μωρό της.

Eνα υγιέστατο αγοράκι, με ηλικία κύησης 34 εβδομάδων, βάρους γέννησης 1920 γραμμαρίων, γεννήθηκε σήμερα στη Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Νοσοκομείο «Αττικόν», από μητέρα με μεταμόσχευση νεφρού, προεκλαμψία, σακχαρώδη διαβήτη κύησης και λοίμωξη Covid-19. Στην 29η εβδομάδα κύησης η μητέρα εμφάνισε χολόσταση. Κατά την εισαγωγή της διαπιστώθηκε ότι είχε RT-PCR θετική για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 και μεταφέρθηκε στην κλινική Covid-19 του Νοσοκομείου.

Η χολόσταση υφέθηκε μετά από 10 ημέρες, όταν αρνητικοποιήθηκε και η RT-PCR της ασθενούς. Πέντε εβδομάδες μετά, η μητέρα εμφάνισε προεκλαμψία και αποφασίστηκε τοκετός με καισαρική τομή. Στην επέμβαση, λόγω της έκτοπης θέσης του μεταμοσχευμένου νεφρού κοντά στη μήτρα, συμμετείχαν και ουρολόγοι της Γ' Ουρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ. Αναμένεται ο εργαστηριακός έλεγχος του νεογνού. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση, στη διεθνή βιβλιογραφία, τοκετού σε γυναίκα με μεταμόσχευση νεφρού και λοίμωξη Covid-19".

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 μέχρι σήμερα έχουν γεννήσει επιτυχώς στη Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στον ΠΓΝ «Αττικόν», 18 μητέρες θετικές στον κορονοϊό SARS-CoV-2, με άριστη έκβαση.