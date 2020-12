Πολιτική

Παύλος Πολάκης: Άρση της ασυλίας του αποφάσισε η Βουλή

Σε ποια υπόθεση αφορά η άρση της ασυλίας του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Υπέρ της άρσης της ασυλίας του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ψήφισαν 184 βουλευτές.

Η απόφαση για την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη αφορά σε υβριστικές αναρτήσεις που είχε κάνει στα social media εναντίον του εκδότη και δημοσιογράφου, Γιάννη Κουρτάκη.