Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Μείωση των εισακτέων στα Πανεπιστήμια - Tέλος οι “αιώνιοι φοιτητές” (βίντεο)

H Υπουργός Παιδείας μίλησε για τις αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. Πότε “βλέπει” την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Για τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, όπως τη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής από κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα και τη διπλή κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου, μίλησε η Νίκη Κεραμέως, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η Υπουργός Παιδείας τόνισε πως πρόκειται για προτάσεις υπό συζήτηση, με την εισήγηση να εφαρμοστούν από φέτος, υπογραμμίζοντας πως δεν επηρεάζουν σε τίποτα την προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Εξήγησε πως στόχος είναι να αντιμετωπιστεί μία παθογένεια πολλών ετών, εξαιτίας της οποίας βλέπαμε εισακτέους στα Πανεπιστήμια με βαθμολογία… 2 και 3.

«Ενθαρρύνουμε τους υποψηφίους να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές», εξήγησε η κα Κεραμέως.

Επιλέξαμε, τόνισε, η Υπουργός Παιδείας, να μην προκρίνουμε ένα απόλυτο μέγεθος ως ελάχιστη βάση εισαγωγή (π.χ. το 10), αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα να ορίσει εκείνο τη βάση.

Όπως είπε, η κυρία Κεραμέως, βλέπουμε φοιτητές να καταλήγουν σε τμήματα για τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Με τη διαδικασία εισαγωγής σε δύο φάσης, θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία επιλογής.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού των εισακτέων στα Πανεπιστήμια, η Υπουργός Παιδείας εξέφρασε τη βεβαιότητά της για αυτό, συμπληρώνοντας πως θα μπει ένα τέλος και στους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές. Μιας και σήμερα ένα 30% - όπως είπε - δεν αποφοιτά ποτέ.

Συμπλήρωσε πως είναι πολύ σημαντικό ότι οι Πρυτάνεις στηρίζουν την πρόταση για ελεγχόμενη είσοδο στα Πανεπιστήμια. Αναφορικά με τη σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας, η οποία θα αποτελείται από αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, είπε πως είναι υπό συζήτηση.

Όσον αφορά στην επιστροφή των μαθητών στα θρανία, η Νίκη Κεραμέως είπε πως «Προσπαθούμε να ανοίξουν τα σχολεία στις 8 Ιανουαρίου», κρίνοντας βέβαια τα επιδημιολογικά δεδομένα και περιμένοντας τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων.