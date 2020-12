Κοινωνία

Κορονοϊός: “Σβήστηκε” το πρόστιμο σε ασθενή που πήγε για χημειοθεραπεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κόρη της ασθενούς είχε καταγγείλει την επιβολή προστίμου στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Ακυρώθηκε η επιβολή προστίμου σε ασθενή που έπρεπε να μετακινηθεί εκτός Νομού για να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.

Την επιβολή προστίμου, κατά την επιστροφή, είχε γνωστοποιήσει η κόρη της ασθενούς μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΓΕΔ Θεσσαλονίκης:

Ανακοινώνεται ότι έγιναν δέκτες οι αντιρρήσεις και ακυρώθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας, οι πράξεις επιβολής προστίμου, για υπεράριθμα άτομα σε όχημα, που είχαν επιβληθεί σε δύο ιδιώτιδες (μητέρα ασθενή και κόρη συνοδό), κατά τη επιστροφή τους, την Παρασκευή 11-12-2020, από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στη Βέροια.

Οι αντιρρήσεις που έχουν υποβάλει ο οδηγός και συνοδηγός του οχήματος εξετάζονται, σε συνάρτηση με το νομότυπο της κυκλοφορίας του οχήματος.