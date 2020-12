Τεχνολογία - Επιστήμη

5G: Δημοπρασία για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας

Μεγάλο το ενδιαφέρον των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κάτι που αποτυπώνεται και στο συνολικό τίμημα. Πότε θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα πρώτα δίκτυα 5ης γενιάς.

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας για την παρουσία της στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση συνιστά το μεγάλο ενδιαφέρον των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στη δημοπρασία για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς, που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η δημοπρασία αποτελούσε το τελευταίο βήμα για την είσοδο της Ελλάδας στην εποχή του 5G. Το συνολικό τίμημα ξεπέρασε το ποσό των 372 εκατομμυρίων ευρώ, δικαιώνοντας πλήρως τον σχεδιασμό της δημοπρασίας, που για πρώτη φορά στην Ελλάδα συμπεριέλαβε το σύνολο των διαθέσιμων ραδιοσυχνοτήτων.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η στρατηγική εξαρχής αποσκοπούσε τόσο στη μεγιστοποίηση των κρατικών εσόδων, όσο και στην δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης για επιχειρηματικές και ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από τα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Πρόκειται για το επιστέγασμα μιας εντατικής προσπάθειας που ξεκίνησε δώδεκα και πλέον μήνες πριν από την εκκίνηση της δημοπρασίας και περιλάμβανε περισσότερες από 70 προαπαιτούμενες ενέργειες.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021 τα πρώτα δίκτυα 5G θα ξεκινήσουν να λειτουργούν. Με βάση τις προϋποθέσεις των αδειών, μέχρι το τέλος του 2023 οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες 5G τουλάχιστον στο 60% του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό σε βάθος εξαετίας επεκτείνεται στο 94%, ενώ στο πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για την ισόρροπη ανάπτυξη των υποδομών και την αποφυγή αποκλεισμών, έχει ληφθεί πρόνοια για την παροχή υπηρεσίας 5G από τουλάχιστον έναν πάροχο σε 42 απομακρυσμένες περιοχές, τόσο στην παραμεθόριο όσο και στην ενδοχώρα.

Σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, έως το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε θα έχουν δημιουργηθεί έως και 69.000 θέσεις εργασίας λόγω της μετάβασης στα δίκτυα πέμπτης γενιάς, ενώ η προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία από τις επενδύσεις σε τομείς όπως οι Μεταφορές, η Υγεία και η Εκπαίδευση μπορεί να ξεπεράσει τα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ.