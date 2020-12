Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηδάκης: Περίπου 9.500 ετοιμόρροπα κτίρια στην Ελλάδα

Άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αυτοψία πραγματοποίησε το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε ετοιμόρροπο ακίνητο στο Μαρούσι, στο πλαίσιο προγράμματος αυτοψιών που υλοποιείται από το Υπουργείο σε συνεργασία με το ΤΕΕ, με στόχο τη συνολική -σε εθνικό επίπεδο- αντιμετώπιση των κτιρίων που είναι ετοιμόρροπα, επικίνδυνα, είτε χρήζουν παρεμβάσεων.

Το εν λόγω ακίνητο στο Μαρούσι είναι ένα παλιό, επικίνδυνο και ετοιμόρροπο, εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, αγνώστου πλέον ιδιοκτήτη, το οποίο κατά το ήμισυ βρίσκεται μέσα σε ρέμα και πρέπει να κατεδαφιστεί. Παρόντες στην αυτοψία ήταν και ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως και αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.

Από το σημείο της αυτοψίας, ο Κωστής Χατζηδάκης περιέγραψε τη σημερινή εικόνα με τα ετοιμόρροπα και επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την καταγραφή των δήμων -όπως τους είχε ζητηθεί από το Υπουργείο- αυτή τη στιγμή υπάρχουν περί τα 9.500 ετοιμόρροπα ή επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια.

Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε ότι οι θεσμικές παρεμβάσεις -που βρίσκονται σε επεξεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τον τεχνικό κόσμο καθώς και την Αυτοδιοίκηση- αναμένεται έρθουν στη Βουλή στις αρχές του επόμενου έτους, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο είναι πεπαλαιωμένο, ενώ οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν γρήγορα, καθώς το ζήτημα είναι και δημόσιας ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Σημείωσε δε ότι θα ακολουθήσουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή μη, όσο και για τις αναγκαίες κατεδαφίσεις.

Ειδικότερα ο κ. Χατζηδάκης, για την αντιμετώπιση όλου του θέματος υπογράμμισε 5 βασικά στοιχεία του θέματος:

«Πρώτον: Έχουμε δηλώσεις από τους δήμους όλης της χώρας για 9.500 ετοιμόρροπα κτίρια, αρκετά εκ των οποίων είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα.

Δεύτερον: σε συνεργασία με το ΤΕΕ έχουν ξεκινήσει αυτοψίες για να υπάρξει πλήρης καταγραφή και διαχωρισμός με επιστημονικά κριτήρια σε σχέση με το ποια είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα και για ποια υπάρχει προτεραιότητα άμεσης παρέμβασης.

Τρίτον: σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Πολιτισμού ετοιμάζουμε νομοθετική παρέμβαση, η οποία χωρίς να θίγει τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας θα διευκολύνει τους δήμους ως προς την επιτάχυνση των κατεδαφίσεων όπου χρειάζεται.

Τέταρτον: θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τα διατηρητέα,διότι προφανώς μας ενδιαφέρει να μην υπάρξει κάποια απερίσκεπτη απόφαση σε σχέση με κτίρια τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία.

Πέμπτον: Ετοιμάζουμε μηχανισμούς χρηματοδότησης και για τους ιδιοκτήτες διατηρητέων -το πρόγραμμα «Διατηρώ» για παράδειγμα που σχεδιάζουμε στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια τέτοια περίπτωση- αλλά και γενικότερα για την διευκόλυνση των δήμων ως προς τις κατεδαφίσεις. Ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εγκρίνει ένα σχετικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά στη Σάμο από όπου και η όλη προσπάθεια ξεκινά».

Από την πλευρά του , ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, δήλωσε: «Η ρύθμιση που ετοιμάζει ο Υπουργός συνολικά όλο το πρόγραμμα αντιμετώπισης είναι πραγματικά εξαιρετικά για τον λόγο ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να προφυλάξουμε ανθρώπινες ζωές. Πραγματικά θεωρώ ότι αν εδώ μέσα κυκλοφορήσουν παιδιά ή οποιοσδήποτε θα κινδυνεύσουν. Επίσης, αν όλος αυτός ο όγκος κτίσματος πέσει μέσα στο ρέμα θα το μπουκώσει με αποτέλεσμα να έχουμε πλημμύρες.

Συνεπώς ζητάμε από την Πολιτεία να μας απελευθερώσει τα χέρια για να μπορέσουμε αυτά τα κτίσματα να τα περάσουμε σε δημόσια χρήση και να κάνουμε εδώ πέρα έναν χώρο ο οποίος θα είναι υπέρ της γειτονιάς».

Η λίστα με τα καταγεγραμμένα από τους δήμους επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίρια:

