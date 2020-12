Αθλητικά

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: “Μοιρασιά” στο ΟΑΚΑ

Δεν έβγαλε νικητή το, εξ αναβολής, ντέρμπι, στην Καλογρέζα.

Κακό ήταν το ματς στο ξεκίνημα, στο ΟΑΚΑ, χωρίς φάσεις και με αργό ρυθμό, αφού ΑΕΚ και Ολυμπιακός δεν έδειχναν διάθεση για ... ρίσκα. Στο 18’ ο Ελ Αραμπί έκανε καρφωτή κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ του Μασούρα από δεξιά, ο Τσιντώτας έπεσε και έδιωξε σε κόρνερ, στην πρώτη φάση του ματς.

Αξίζει να σημειωθεί ο κάκιστος αγωνιστικός χώρος του ΟΑΚΑ και σήμερα που δυσκόλευε πολύ τους παίκτες και των δύο ομάδων, με την ΑΕΚ στο 26’ να έχει 18 λάθη και ο Ολυμπιακός 16.

Ο Λιβάι Γκαρσία στο 35’ πήγε και πάλι να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, όπως με τον Απόλλωνα, με τον Εμβιλά να διώχνει πάνω από τη γραμμή και ως το τέλος του πρώτου μέρους δεν είδαμε κάτι άλλο. Ένα πολύ άσχημο θέαμα στο ΟΑΚΑ εξαιτίας του συντηρητικού στυλ παιχνιδιού αμφότερων των ομάδων και του πολύ κακού τερέν.

Καμαρά και Φορτούνης πήραν τις θέσεις των Τιάγκο Σίλβα και Μασούρα στο β’ μέρος, με τον Μαρτίνς σαφώς δυσαρεστημένο από το δημιουργικό κομμάτι, ενώ ο Καρέρα έβαλε τον Ολιβέιρα στη θέση του Ανσαριφάρντ.

Ο Ελ Αραμπί στο 52’ αστόχησε από πλεονεκτική θέση στο πρώτο δοκάρι, στην πιο κλασική μέχρι τότε ευκαιρία του Ολυμπιακού. Όμως, στο 55΄οι ερυθρόλευκοι κυκλοφόρησαν πολύ ωραία την μπάλα, ο Μπουχαλάκης έβγαλε εξαιρετική ασίστ στον αμαρκάριστο Βρουσάι που πλάσαρε για το 0-1. Αρχικά, υποδείχθηκε οφσάιντ, αλλά το VAR έδειξε ότι καλυπτόταν και το γκολ μέτρησε κανονικά.

Στο 58’ ο Ολιβέιρα είχε δοκάρι, όμως υποδείχτηκε ορθά σε οφσάιντ, όμως η ΑΕΚ επιτέλους πήρε μέτρα προς την εστία του Σα, με τον Κρίστιτσιτς από καλή θέση να σουτάρει άουτ. Πάντως και ο Ολυμπιακός με Καμαρά και Φορτούνη κυκλοφορούσε πολύ καλύτερα την μπάλα σε σχέση με το πρώτο μέρος με τον Έλληνα μέσο να έχει ένα καλό σουτ στο 67’.

Ο Μάνταλος στο 69’ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σα και στο 71’ ο Καρέρα έκανε τριπλή αλλαγή. Σάκχοφ, Τάνκοβιτς και Παουλίνιο πέρασαν στις θέσεις των Κρίστιτσιτς, Λιβάια και Μπακάκη.

Εν τέλει, από ένα άλλο φοβερό χτύπημα του Λιβάι Γκαρσία σε κόρνερ, ο Σα έκανε κακόν υπολογισμό και ο Σιμόες με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-1 στο 80’.

O Μαρτίνς δεν περίμενε και έβαλε τον Ραντζέλοβιτς αντί του Βρουσάι στο 82’ και οδεύαμε σε πολύ ενδιαφέρον φινάλε. Στο 89' ορθά δεν μέτρησε το γκολ του Ελ Αραμπί ως οφσάιντ και στο 90' από το γύρισμα του Λιβάι Γκαρσία ο Τάνκοβιτς έστειλε την μπάλα άουτ από τη μικρή περιοχή.

Ο Ολυμπιακός παραλίγο να πει την "τελευταία λέξη", αλλά στο 90+4' ο Τσιντώτας έβγαλε την κοντινή κεφαλιά του Εμβιλά για το τελικό 1-1.