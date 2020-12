Οικονομία

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Οι ΗΠΑ αρωγός στη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων

"Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα", σύμφωνα με τους ομιλητές στη "2η Διάσκεψη για τα θέματα της ΝΑ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου".

Ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή υπογραμμίστηκε από τους συμμετέχοντες ομιλητές στη “2η Διάσκεψη για τα θέματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου” που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη, από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Hellenic American Leadership Council.



Ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων και η συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ με την Ελλάδα να αποτελεί τον αναγκαίο πυλώνα σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο εξήραν με τις τοποθετήσεις τους ο Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, κ. Matthew Palmer, ο ο βουλευτής της ΝΔ, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. Άγγελος Συρίγος, και ο κ. Daniel Vajdich, μέλος του Atlantic Council και πρόεδρος της Yorktown Solutions στις ΗΠΑ.



Ο κ. Matthew Palmer, τόνισε ότι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην προσπάθεια που συντελείται, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη στην περιοχή. Καλωσόρισε την πρόοδο των ενταξιακών διαδικασιών στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ όπως επίσης και μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην Αλβανία με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά και στην έμπρακτη στήριξη της περιοχής από τις ΗΠΑ όπου διαφαίνονται έμπρακτες αλλαγές με στόχο τη δημοκρατία και την ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το γραφείο του διεθνούς επενδυτικού βραχίονα των ΗΠΑ, DFC που άνοιξε στο Βελιγράδι με στόχο τη χρηματοδότηση έργων σε υποδομές, ενέργεια, καινοτομία, και τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην υιοθέτηση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού, από την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, σε σχέση με τη στάση της Τουρκίας. Επίσης, θεωρεί σημαντικό να βρεθεί μια πολιτική συνισταμένη των κομμάτων στο Κόσοβο για την ευρωπαϊκή προοπτική του.



Από την πλευρά του, ο κ. Άγγελος Συρίγος, εστίασε σε δύο κινδύνους που ελλοχεύουν στην περιοχή. Ο πρώτος κίνδυνος, όπως είπε, είναι πολιτικός και αφορά τις σχέσεις Σερβίας και Αλβανίας, οι οποίες έχουν διαταραχθεί από τη στρατιωτική επέμβαση το 1999. Ο δεύτερος κίνδυνος και πρόκληση για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι η καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος που εξαπλώνεται από τη Λατινική Αμερική μέχρι τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία. Η απειλή αυτή έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις καθώς πλέον επηρεάζει και την πολιτική.

Ο κ. Daniel Vajdich έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της Ρωσίας στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ και τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Όπως εξήγησε, η Ρωσία παίζει ένα διπλό ρόλο στην περιοχή, καθώς από τη μία πλευρά αναπτύσσει εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα και από την άλλη πλευρά ασκεί πολιτική -και μέσω της εκκλησίας- επιρροή στην περιοχή. Σε αυτό το σημείο η Ρωσία θα πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες που αφορούν το “ευρωπαϊκό” της κομμάτι, όπως με Ουκρανία, Κόσοβο και Αλβανία. Θα πρέπει να στηρίξει τις οικονομίες εκεί και να βρει ισορροπίες με την Κίνα.



Πάντως κοινή ήταν η διαπίστωση των ομιλητών ότι αναγκαία συνθήκη για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ανάπτυξη στην περιοχή αποτελούν: οι μεταρρυθμίσεις, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η ένταξη στο ΝΑΤΟ και ο πολιτικός και οικονομικός ρόλος της Ελλάδος ως εγγυητής σταθερότητας.

Τη συζήτηση, η οποία έγινε διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη του κορονοϊού, συντόνισε ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Το ΒΗΜΑ κ. Άγγελος Αθανασόπουλος.



Πρόκειται για συζήτηση η οποία θα απασχολήσει τη διεθνή διπλωματική σκηνή και θα έχει σημαντική επίδραση στις μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα με την αλλαγή του προέδρου των ΗΠΑ.