Κόσμος

Κορονοϊός - Ολλανδία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων

Μία ημέρα μετά την επιβολή ενός αυστηρού lockdown 5 εβδομάδων για την αναχαίτιση της προέλασης του φονικού ιού.

Ο αριθμός των μολύνσεων από κορονοϊό στην Ολλανδία αυξήθηκε πάνω από 11.000 σε 24 ώρες, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (RIVM).

Η απότομη αυτή αύξηση καταγράφηκε μόλις μία ημέρα μετά την επιβολή μιας αυστηρής καραντίνας 5 εβδομάδων στην Ολλανδία, όπου περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την COVID-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας.