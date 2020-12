Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από νωρίς θα μπορούσαμε να νιώσουμε την αλλαγή του τρόπου σκέψης μας καθώς η Σελήνη περνώντας στον Υδροχόο συμπαρασύρει μαζί της κάποιες από τις πλανητικές ενέργειες που δομούν την υπόστασή μας.

ΚΡΙΟΣ

Κάποιες φορές, οι εντελώς ασυλλόγιστες αντιδράσεις σας, δημιουργούν την αίσθηση πως στα πλαίσια της ατομικής σας υποστήριξης αγνοείτε τις συλλογικές επιθυμίες . Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ίσως από σήμερα θα μπορούσατε, χωρίς βέβαια να είναι αυτός ακριβώς ο σκοπός σας, να αποδείξετε το αντίθετο. Το ενδιαφέρον για συλλόγους και ομάδες σας ξυπνά σήμερα και σας οδηγεί σε συναντήσεις με καινούριους διαφορετικούς ανθρώπους. Πέρα από τον αρχικό σκοπό δεν αποκλείεται όμως να εντυπωσιαστείτε, τόσο από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όσο και από την ερωτική φωνή του συνομιλητή σας. ΤΑΥΡΟΣ

Κάτι οπωσδήποτε αλλάζει σήμερα, που για σας ειδικά χτυπά επίμονα το κουδούνι στην πόρτα της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας. Θα μπορούσατε να δείτε κάποιες άμεσες εξελίξεις που είτε θα προωθήσουν δυναμικά τα όνειρά σας είτε θα τους δώσουν μια άλλη τροπή. Σε κάθε περίπτωση όμως οι αλλαγές θα είναι δυναμικές και οπωσδήποτε ορατές. Στα ερωτικά σας θέματα καλό θα ήταν για την δική σας ηρεμία να πάρετε μια απόφαση που αν δεν είναι για το τέλος της σχέσης θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος μια ψυχοφθόρας γκρίνιας. ΔΙΔΥΜΟΙ

Οι αλλαγές που γίνονται σε συλλογικό επίπεδο αυτή την εποχή είναι αρκετές και αυτό σίγουρα σας οδηγεί σε μια αναγκαστική, κατά κάποιο τρόπο, προσωπική αλλαγή. Η προσαρμοστικότητα είναι προτέρημα στις μέρες μας και εσείς ειδικά έχετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε από αυτή σας τη δυνατότητα. Μη διστάσετε να τροποποιήσετε τα σχέδια σας για το μέλλον γιατί το μόνο σίγουρο είναι πως θα βγείτε κερδισμένοι τόσο εσείς όσο και το ταίρι σας που με την πίστη που έχει σε σας αποκτά τη δύναμη να γυρίσει σελίδα στη ζωή του. ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι ανακατατάξεις στον φιλικό σας περίγυρο, με τους φίλους που αποχωρούν σταδιακά από τη ζωή σας αλλά και με τις νέες γνωριμίες που έρχονται, προφανώς σας δημιούργησαν μια αναστάτωση σχετικά με το που και σε ποιόν θα έπρεπε να επενδύσετε συναισθηματικά. Η προσκόλληση στο παρελθόν το μόνο που θα μπορούσε να σας προσφέρει είναι στενάχωρα συναισθήματα. Καλό θα ήταν να επικεντρωθείτε στο μέλλον και στις ευκαιρίες που σας δίνει με τους καινούριους φίλους και την ενασχόλησή σας με τα κοινά σας ενδιαφέροντα. Στα αισθηματικά σας υπάρχει μια ένταση που θα πρέπει να επιλέξετε πως θα χειριστείτε… με πόλεμο ή με έρωτα; ΛΕΩΝ

Η εξέλιξη της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας ίσως και να μην ακολουθεί τα βήματα που είχατε προσχεδιάσει και αυτό σας γίνεται αντιληπτό με τις συνεχόμενες ανατροπές και δυσκολίες. Η σημερινή μέρα σας επιφυλάσσει συναντήσεις με ανθρώπους που θα σας δώσουν ιδέες διαφορετικές από αυτές που πιστά υπηρετείτε. Κάποιες καινούριες συνεργασίες θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της ζωής σας. Επίσης ανάμεσα στους πολλούς που σας δείχνουν το ερωτικό τους ενδιαφέρον ίσως θα έπρεπε να επιλέξετε αυτόν που σας προσφέρει ασφάλεια… ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οι ευθύνες που σας ανατίθενται στον χώρο της εργασίας σας είναι πολλές και ακόμη και αν δεν το έχετε αντιληφθεί πλήρως τα εργασιακά σας ζητήματα έτσι όπως εξελίσσονται θα απορροφήσουν αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο σας. Κάθε νόμισμα όμως έχει δύο οπτικές και αν επιλέξετε να εστιάσετε στην εργασία με όλες τις δυνάμεις σας οι προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον στα οικονομικά και τα επαγγελματικά σας θα είναι ολοφάνερες. Στα ερωτικά σας είστε προβληματισμένοι και αβέβαιοι για οποιαδήποτε απόφαση. ΖΥΓΟΣ

Η σημερινή μέρα σας καλεί να δείτε με περισσότερη προσοχή τα ερωτικά σας θέματα. Προφανώς αισθάνεστε πιεσμένοι και ίσως αδικημένοι από τη συμπεριφορά του ερωτικού σας συντρόφου. Πριν όμως σκεφτείτε να ζητήσετε για άλλη μια φορά μια συναινετική συμφωνία μαζί του, ίσως θα έπρεπε να συλλογιστείτε τον τρόπο που υπερασπίζεστε τον εαυτό σας. Τα θέλω σας προφανώς θα ήταν καλύτερο να προβάλλονται σταθερά και αδιαπραγμάτευτα… ακόμη και πίσω από ένα χαμόγελο. ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι επικοινωνιακές εντάσεις με τον σύντροφο σας και τους συνεργάτες σάς δημιουργούν μια έντονη δυσθυμία που κυριολεκτικά μεταδίδεται με την ταχύτητα μιας επιδημίας σε κάθε είδους διαπροσωπική επαφή. Πριν σκεφτείτε πως όλοι τα έχουν μαζί σας για έναν λόγο που δεν μπορείτε να κατανοήσετε, ίσως θα έπρεπε να σκεφτείτε τις αιτίες που κρύβονται πάντα πίσω από τις αφορμές. Προφανώς η πρώτη σχέση που καλό θα ήταν να επιδιορθώσετε είναι αυτή με τον εαυτό σας και από αυτόν δεν μπορείτε σίγουρα να κρύψετε κάτι…

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι διαφορές με το ταίρι σας και οι εντάσεις που ξεσπούν σαν μπόρες κατά καιρούς δεν σας αφήνουν να ηρεμήσετε καθώς η ένταση σας ακολουθεί σε κάθε μορφή επικοινωνίας. Η σημερινή μέρα ίσως δώσει την αφορμή να λύσετε κάποιες διαφορές ακόμα και με τρόπο οριστικό. Τα θέματα που συνεχώς προκύπτουν στον εργασιακό τομέα δεν σας αφήνουν να ηρεμήσετε. Πριν όμως να αγχωθείτε και να αντιδράσετε σκεφτείτε ότι πίσω από όλα αυτά ίσως να κρύβεται η επιθυμία σας για αλλαγές που θα καλό θα ήταν να αναλάβετε το ρίσκο και να τολμήσετε εσείς να τις κάνετε, πριν οι αλλαγές έρθουν ως γεγονότα. ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Παρά την καλή σας οικονομική τακτική και τον άριστο προϋπολογισμό σας τα οικονομικά σας έχουν την τάση να σας δυσκολεύουν αρκετά, τόσο τώρα όσο όλο το προηγούμενο διάστημα. Ακόμα και αν σήμερα αυτό σας προβληματίζει ιδιαίτερα, καθώς αποτελεί το θέμα στο οποίο επικεντρώνεται η σκέψη σας, καλό θα ήταν να χαλαρώσετε την αυστηρή αυτοκριτική σας και να επικεντρωθείτε στις κινήσεις σας από εδώ και στο εξής. Το παρελθόν δεν γίνεται να αλλάξει αλλά το μέλλον ανήκει σε αυτούς που έχουν τη δύναμη να παλέψουν για αυτό… ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η επιθυμία της ελευθερίας σας οδηγεί πολλές φορές σε μια οικειοθελή αποξένωση που τα άτομα του άμεσου κοινωνικού σας περίγυρου θα μπορούσαν να θεωρήσουν πως φτάνει στα όρια της αδιαφορίας για όλα αυτά που διαδραματίζονται γύρω σας. Η Σελήνη, στο δικό σας ζώδιο σήμερα, τονίζει ξεκάθαρα όλα αυτά που σας απασχολούν, που ακόμη και αν αισθάνεστε πως σας πιέζουν, σήμερα θα έχετε την ευκαιρία που ζητάτε για να τα τακτοποιήσετε. Το ταίρι σας γνωρίζει πως με έναν τρόπο μπορεί να σας έχει κοντά του, χωρίς πιέσεις και ελέγχους. ΙΧΘΥΣ

Τι είναι αυτό που δεν πάει καλά στη ζωή σας και πως μπορείτε να το αλλάξετε; Αυτή είναι η κυρίαρχη σκέψη της ημέρας για σας, που προφανώς δεν σας είναι ευχάριστη ούτε ως σκέψη ούτε ως διαδικασία, μέσα από την οποία θα πρέπει να βάλετε ένα πρόγραμμα και μια γραμμή πορείας στην κατά τα άλλα χαοτική και αδέσμευτη φύση σας. Στα ερωτικά σας θέματα σήμερα αισθάνεστε εξίσου εγκλωβισμένοι. Αν η αγάπη μετατρέπεται σε καταπίεση και έλεγχο τότε τι νόημα έχει; Μήπως εδώ βρίσκεται η αιτία όλων; Πηγή: astrologos.gr