Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: σοκ από το διπλό μακάβριο ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες πλησίασαν τους 4.000! Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέγραψαν χθες Τετάρτη διπλό τραγικό ρεκόρ 3.700 και πλέον θανάτων ασθενών με την COVID-19 και 250.000 κρουσμάτων του SARS-CoV-2 μέσα σε μια ημέρα, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η χώρα είναι αντιμέτωπη με τρομακτική αναζωπύρωση της πανδημίας εδώ και πάνω από έναν μήνα. Περίπου 113.000 άνθρωποι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε αμερικανικά νοσοκομεία, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ. Πρόκειται, και σε αυτή την περίπτωση, για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ από την εκδήλωση της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια.

Επακριβώς διαπιστώθηκαν 3.784 θάνατοι, κατά τους αριθμούς της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που εξέτασε το Γαλλικό Πρακτορείο στις 20:30 (τοπική ώρα).

Είναι η τρίτη φορά που οι ΗΠΑ ξεπέρασαν το όριο των 3.000 θανάτων μέσα σε μια μέρα την τελευταία εβδομάδα. Πριν από την τρέχουσα φάση, το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στα τέλη του Απριλίου, στην κορύφωση του λεγόμενου πρώτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, το οποίο στην πραγματικότητα ουδέποτε καταλάγιασε.

Το φράγμα των 200.000 μολύνσεων εξάλλου έχει ξεπεραστεί τις 11 από τις τελευταίες 14 ημέρες.

Αμερικανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι φοβούνταν αυτή την ανάφλεξη μετά τη μεγάλη γιορτή των Ευχαριστιών, πριν από τρεις εβδομάδες. Εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ταξιδέψει τότε για να συμμετάσχουν σε οικογενειακές συγκεντρώσεις. Οι ειδικοί φοβούνται πως η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο καθώς πλησιάζουν οι γιορτές του τέλους της χρονιάς.

Η κολοσσιαία εκστρατεία εμβολιασμού που άρχισε τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, με τις πρώτες ενέσεις του εγκεκριμένου πλέον σκευάσματος των Pfizer/BioNTech, δεν θα αναχαιτίσει την έξαρση της πανδημίας, προειδοποιούν: θα χρειαστούν πολλοί μήνες προτού να έχει ανοσοποιηθεί επαρκώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Με δεδομένη την επείγουσα φύση της κατάστασης και εξαιτίας του φόβου πως θα υπάρξει έλλειψη τους μήνες που έρχονται, ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA) αποφάσισε χθες να εγκρίνει τη χρήση του συνόλου των δόσεων που περιέχουν τα φιαλίδια του εμβολίου της Pfizer, καθώς οι συσκευασίες αποκαλύφθηκε ότι περιέχουν ενίοτε περισσότερες από τις πέντε προβλεπόμενες δόσεις.

«Ο FDA συμβουλεύει πως είναι αποδεκτό να χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες δόσεις (η έκτη, ή ακόμη και η έβδομη από κάθε φιάλη, ωσότου το πρόβλημα να επιλυθεί», ανέφερε ο οργανισμός μέσω Twitter το βράδυ της Τετάρτης. Τόνισε πως βρίσκεται σε επαφή με την Pfizer για το ζήτημα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αγοράσει επισήμως 100 εκατομμύρια δόσεις αυτού του εμβολίου και βρίσκεται το τρέχον διάστημα σε διαπραγματεύσεις με την Pfizer για να εξασφαλίσει επιπλέον 100 εκατομμύρια.