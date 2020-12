Πολιτική

Κορονοϊός: στην Κοζάνη ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Θα παρευρεθεί σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για θέματα που αφορούν στην πανδημία και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή.

Την Κοζάνη επισκέπτεται σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο οποίος θα παρευρεθεί σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για θέματα που αφορούν στην πανδημία του κορονοϊού και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή.

Στη σύσκεψη θα μετέχουν ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης και ο αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας, οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ, οι διοικητές του Μαμάτσειου και του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, ο ιατρός συντονιστής του ΕΟΔΥ της Περιφέρειας, ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας, ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ειδικά για τον νομό Κοζάνης η κατάσταση κρίνεται σοβαρή με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία παρατηρούνται και χθες συνεδρίασε, για την κατάσταση στην περιοχή, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας υπογραμμίζοντας πως ο νομός Κοζάνης συμπεριλαμβάνεται στους νομούς με τα περισσότερα νέα κρούσματα τις τελευταίες 7 ημέρες ανά 100.000 πληθυσμού.

«Κανείς δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του», είναι το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά από ευρεία σύσκεψη στην Ελευσίνα. "Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, να εξηγήσουμε, να συνδράμουμε, αλλά του κεφαλιού του κανείς. Σε αντίθετη περίπτωση θα σφραγισθούν οι περιοχές, ακόμη και σπίτι – σπίτι" προειδοποίησε ο υπουργός.