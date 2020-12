Κοινωνία

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: συσκέψεις στη Θεσσαλονίκη εν όψει εορτών

Επί τάπητος τα επιδημιολογικά δεδομένα στην περιοχή, η πορεία των ελέγχων που διενεργούνται και το επιχειρησιακό σχέδιο προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να έχει σειρά συναντήσεων σχετικά με την εκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων όπως εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή, την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες Αρχές για την τήρηση των μέτρων, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο προστασίας από τη λοίμωξη Covid-19 που έχουν αναπτύξει οι κατά τόπους αρμόδιοι φορείς ενόψει των εορτών.

Ο κ. Χαρδαλιάς στις 16.30 θα βρίσκεται στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τον περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα, τους αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλονίκης, τους διοικητές της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Παναγιώτη Μπογιατζίδη και Δημήτριο Τσαλικάκη αντίστοιχα, καθώς και τον πρύτανη του ΑΠΘ, Νίκο Παπαϊωάννου.

Στη συνέχεια, στις 18:00 θα συναντηθεί στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τον δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα, με συμμετοχή του αναπληρωτή Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Γεώργιου Δούβαλη, του συντονιστή Επιχειρήσεων Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος, Σπυρίδωνα Βαρσάμη, καθώς και στελεχών του δήμου.

Στις 19.30 ο υφυπουργός θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο δημαρχείο Πανοράματος με το προεδρείο της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο και δήμαρχο Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, τον αντιπρόεδρο και δήμαρχο Νεάπολης - Συκεών Σίμο Δανιηλίδη και τον γενικό γραμματέα, δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκης Βασίλη Γάκη, ενώ θα συμμετέχει και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Τέλος, στις 21:00 ο κ.Χαρδαλιάς θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας, ταξίαρχο Δημήτριο Κοντογιάννη και τον διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ταξίαρχο Νικόλαο Αθάνατο, με συμμετοχή όλων των διοικητών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σταθμών και Κλιμακίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.