Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: πρέπει να αλλάξει η φόρμα συγκατάθεσης για το εμβόλιο (βίντεο)

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μίλησε για τα μέτρα που αναμένονται σε περιοχές που βρίσκονται στο "κόκκινο" και για τις λιγότερες δόσεις εμβολίου που φθάνουν στη χώρα μας.