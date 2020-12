Κοινωνία

Καταστροφικό “click away”: αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε κατάστημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηλικιωμένος έκανε το... λάθος «click away» σε κατάστημα εσωρούχων στο Ίλιον. Μπέρδεψε την όπισθεν και μπήκε στο μαγαζί με το αυτοκίνητο του!

Καταστροφικό «click away» σε κατάστημα εσωρούχων, στο Ίλιον, έκανε ένας ηλικιωμένος το πρωί της Τετάρτης!

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε παρκάρει κάθετα στο κατάστημα εσωρούχων και όταν τελείωσε τις αγορές του μπήκε στο αυτοκίνητο και έβαλε μπροστά. Μπέρδεψε όμως την όπισθεν στο αυτόματο κιβώτιο και έφερε την καταστροφή.

Το αυτοκίνητο πήγε μπροστά και πάνω στον πανικό του ο οδηγός αντί να πατήσει φρένο πάτησε γκάζι με αποτέλεσμα με φόρα να εισβάλει μέσα στο κατάστημα με τα εσώρουχα. Έσπασε την βιτρίνα και έφτασε μέχρι το ταμείο!

Ευτυχώς το συγκεκριμένο κατάστημα, που υπέστη σημαντικές ζημιές, εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ανοιχτό, καθώς η ιδιοκτήτρια είχε να παραδώσει παραγγελίες click away και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ούτε της ιδιοκτήτριας αλλά ούτε του ηλικιωμένου οδηγού.

Η ίδια, αγανακτισμένη με την κατάσταση που επικρατεί στο λιανεμπόριο, έχει να διαχειριστεί πλέον και την καταστροφή της επιχείρησής της. Μάλιστα όπως τονίζει δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό?στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς τα αυτοκίνητα παρκάρουν κάθετα στις βιτρίνες των καταστημάτων και ο Δήμος δεν έχει βάλει κολονάκια στο πεζοδρόμιο.