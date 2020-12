Αθλητικά

Λίβερπουλ – Τότεναμ: στην κορυφή με υπογραφή…. Φιρμίνιο

Το ντέρμπι κορυφής κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό. Στο απίστευτο 77% έφτασε το ποσοστό κατοχής για τη Λίβερπουλ.

Με ένα γκολ του Φιρμίνο στο 90΄, η Λίβερπουλ εκμεταλλεύτηκε την ισχύ του «Άνφιλντ» για να επιβληθεί με 2-1 της Τότεναμ στο ντέρμπι κορυφής και να εκτοπίσει, προς ίδιον όφελος, τους «πετεινούς» του Ζοζέ Μουρίνιο από την πρώτη θέση.

Ο αγώνας ήταν δυνατός, με την Τότεναμ να βγάζει αντίδραση μετά το γκολ του Σαλάχ στο πρώτο ημίχρονο και να ισοφαρίζει επτά λεπτά αργότερα.

Με τους «κόκκινους» να φτάνουν σε απίθανο ποσοστό κατοχής (77%) στη συνέχεια και να πιέζουν αφόρητα το γκολ δεν ερχόταν, αλλά όπως και πολλές άλλες φορές τη λύση, ως από μηχανής Θεός, έδωσε ο Βραζιλιάνος επιθετικός.