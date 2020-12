Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – εμβόλιο: το Twitter θα αφαιρεί τα fake news

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα ζητάει η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης από τους χρήστες και από πότε.

Το Twitter έκανε γνωστό ότι από την επόμενη εβδομάδα θα ζητά από τους χρήστες να αφαιρούν τα νέα μηνύματά τους που περιέχουν ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με τα εμβόλια για την Covid-19, σε μία διεύρυνση της γενικότερης πολιτικής του για καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό.

Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε μέσω του ιστολογίου της ότι η απαγόρευση αφορά μηνύματα «που χρησιμοποιούνται σκοπίμως για να προκαλέσουν βλάβη ή να ελέγξουν πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων σχετικά με τα εμβόλια, οι οποίες επικαλούνται κάποια συνωμοσία». Επίσης, η αφαίρεση tweets θα περιλάβει ψευδείς ισχυρισμούς ότι η πανδημία δεν είναι πραγματική ή σοβαρή και συνεπώς οι εμβολιασμοί δεν είναι αναγκαίοι, καθώς επίσης πως όσοι εμβολιάζονται θα έχουν σημαντικές παρενέργειες.

Εκπρόσωπος του Twitter ανέφερε ότι θα συνεργασθεί με επιστήμονες για να προσδιορίσει ποιες παραπλανητικές πληροφορίες για τα εμβόλια είναι αρκούντως επιβλαβείς, ώστε να δικαιολογείται η αφαίρεσή τους. Η νέα πολιτική του Twitter θα τεθεί σε ισχύ από τις 21 Δεκεμβρίου.

Οι θεωρίες συνωμοσίας και η παραπληροφόρηση σχετικά με τον κορονοϊό και τα εμβόλια ανθούν στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το Facebook και το YouTube πρόσφατα ανακοίνωσαν περιορισμούς σε περιεχόμενο με ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τα εμβόλια, οι οποίοι αντιβαίνουν στις πληροφορίες των ειδικών δημόσιας υγείας.

Το Twitter σημείωσε ότι θα προσπαθήσει να ξεχωρίσει ανάμεσα στην ξεκάθαρη παραπληροφόρηση που θα αφαιρείται κατά προτεραιότητα και σε μηνύματα που εμπίπτουν σε μία «γκρίζα ζώνη», όπως αυτά που εκφράζουν απλώς ανησυχίες για τις παρενέργειες των εμβολίων. Σε αυτό το πλαίσιο, από την αρχή του νέου έτους και μέσα στις επόμενες εβδομάδες η πλατφόρμα θα αρχίσει να βάζει σήμανση ή προειδοποιήσεις στα μηνύματα «που περιέχουν ανυπόστατες φήμες, αμφισβητούμενους ισχυρισμούς, καθώς επίσης μη ολοκληρωμένες και εκτός του δέοντος πλαισίου πληροφορίες για τα εμβόλια», σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» και το πρακτορείο Ρόιτερς.

Προηγουμένως, το Twitter ζητούσε από τους χρήστες να αφαιρούν μηνύματα με ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση του κορονοϊού, την αποτελεσματικότητα ή ασφάλεια των προληπτικών μέτρων (π.χ. χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων) και των θεραπειών, καθώς επίσης τον κίνδυνο λοίμωξης ή θανάτου. Σύμφωνα με την εταιρεία, πλέον κρύβει τέτοια tweets και μπλοκάρει τους χρήστες από το να τα διαμοιράζουν, έως ότου τα αφαιρέσουν.