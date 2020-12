Υγεία - Περιβάλλον

Πρόεδρος Επιτροπής Εμβολιασμού: Το εμβόλιο δεν είναι το τέλος του κορονοϊού

Για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και τη διαδικασία εμβολιασμού μίλησε στον ΑΝΤ1 η Μαρία Θεοδωρίδου, που απάντησε σε όλα τα ερωτήματα.

«Οι λιγότερες δόσεις δεν αφορούν στη δική μας χώρα, αλλά σε όλες», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμού.

Η Μαρία Θεοδωρίδου ξεκαθάρισε ότι «καμία άλλη χώρα δε θα πάρει περισσότερες δόσεις», αφού αυτός ο εμβολιασμός διέπεται από τις αρχές τις ισότητας και της δικαιοσύνης.

Εξήγησε ότι, ο διαδοχικός εμβολιασμός ήταν εξ αρχής γνωστή πρακτική.

«Ξέραμε ότι δεν θα είχαμε όλες τις δόσεις από την αρχή», είπε και συμπλήρωσε πως ο αρμόδιος Υπουργός, κ.Κοντοζαμάνης, «είχε προβλέψει από την αρχή να υπάρχουν παραγγελίες από πολλές εταιρείες. Έτσι, θα υπάρχει συνεχής προμήθεια και ο εμβολιασμός θα διαρκέσει μερικούς μήνες».

Όσο αφορά στις δύο εκατομμύρια δόσεις που είχαν διατυπωθεί, είπε πως δεν περιμέναμε τόσες, αλλά είχε ειπωθεί πως αν υπάρξουν θα μπορούμε να τις διαχειριστούμε.

Κληθείσα να σχολιάσει τους αρνητές, είπε πως είναι «φυσικό να αρνούνται και να διστάζουν κάποιοι άνθρωποι για το εμβόλιο», αλλά εξήγησε πως «πάντα όταν ξεκινά νέο εμβόλιο υπάρχει ενημέρωση, δε θα την κάνουμε όμως αν δεν έχουμε το εμβόλιο στα χέρια μας».

Άλλωστε, «όταν αρχίσει ο εμβολιασμός εδώ, θα υπάρχει μεγάλη εμπειρία», από άλλες χώρες.

Ως προς την προτεραιότητα στον εμβολιασμό, είπε πως θα υπάρξει και μεταξύ των υγειονομικών, αφού θα εμβολιαστούν πρώτα εκείνοι που είναι στην πρώτη γραμμή. Θα ακολουθήσουν κλειστές δομές, όπως τα γηροκομεία, αλλά και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σχετικά με τις αλλεργίες στο εμβόλιο, διευκρίνισε πως «αλλεργίες υπάρχουν στου καθενός το ιστορικό, εδώ μιλάμε για αλλεργίες που οδήγησαν το άτομο στο γιατρό για αδρεναλίνη», εξηγώντας ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρξει εμβολιασμός σε ειδικά κέντρα.

«Ο εμβολιασμός είναι η ελπίδα, δεν σημαίνει το τέλος. Παράλληλα με όλα αυτά που τηρούμε όλους τους μήνες, θα χρειαστεί να τα τηρούμε για λίγο ακόμα», ξεκαθάρισε.

«Αν κάνω το εμβόλιο και νοσήσω, σημαίνει ότι δεν επέδρασε το εμβόλιο», είπε, ενώ στο ερώτημα του αν μπορεί να κάνει το εμβόλιο κάποιος που έχει ήδη νοσήσει και ιαθεί, είπε πως «προς το παρόν, ξέρουμε ότι τα αντισώματα κρατούν έξι μήνες, οπότε μετά το άτομο που έχει ιαθεί, θα ωφεληθεί αν το κάνει».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι, «έγκυες και θηλάζουσες δεν εμβολιάζονται. Αν το έχει κάνει κάποια όμως τυχαία, δεν αποτελεί σύσταση η διακοπή της κύησης».