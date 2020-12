Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: το έντυπο συναίνεσης για τον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να συμπληρώνεται το έντυπο που έχει φτάσει σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα της χώρας.

Τα έντυπα συναίνεσης για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, έχουν φτάσει ήδη στα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα όλης της χώρας.

Όσοι κληθούν να κάνουν το εμβόλιο θα πρέπει να δώσουν την προφορική συγκατάθεση τους, αφού θα έχουν ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία, αλλά και τις πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Το έντυπο συναίνεσης αφορά μόνο την περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν μπορεί να παράσχει προφορική συγκατάθεση για το εμβόλιο και θα πρέπει να συμπληρώνεται από κάποιον οικείο, πάροχο φροντίδας ή δικαστικό συμπαραστάτη.