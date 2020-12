Τοπικά Νέα

Συναγερμός στο Διδυμότειχο: δεκάδες υγειονομικοί θετικοί στον κορονοϊό

Οι συσκέψεις των αρμόδιων είναι συνεχείς για να δουν πως θα αντιμεωπιστεί η κατάσταση. Πώς ένα χειρουργείο προκάλεσε μεγάλη διασπορά στο νοσοκομείο.

Μεγάλη είναι η διασποράς του κορονοϊού στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, καθώς έχουν διαγνωστεί θετικά περισσότερα από 40 μέλη του προσωπικού (γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί).

Ασθενείς μεταφέρονται για να συνεχίσουν τη νοσηλεία τους στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ ολόκληρες κλινικές έχουν μείνει χωρίς προσωπικό.

Οι συσκέψεις των αρμόδιων είναι συνεχείς για να δουν πως θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος επιβεβαίωσε την κατάσταση που επικρατεί μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ. «Όλα ξεκίνησαν από ένα χειρουργείο» αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, τονίζοντας πως «δεν γίνονται αρκετά τεστ στους ασθενείς που είναι να εγχειριστούν».





