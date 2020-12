Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: Έρχονται lockdown τύπου Μαρτίου στις “κόκκινες” περιοχές

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής στον ΑΝΤ1 για την επιτακτική ανάγκη ανάσχεσης του κύματος της πανδημίας.

«Σοβαρό» χαρακτήρισε το πρόβλημα με την αύξηση των κρουσμάτων στις λεγόμενες «κόκκινες» περιοχές της χώρας ο Χαράλαμπος Γώγος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής, που συνεδρίασε και χθες, είπε ότι πιθανώς και σήμερα να υπάρξουν ανακοινώσεις για lockdown τύπου Μαρτίου στις εν λόγω περιοχές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η δυτική Αττική και η δυτική Μακεδονία.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να υπάρξει και χαλάρωση των μέτρων είπε πως, «με τα δεδομένα που προέκυψαν όταν ήταν χωρισμένη σε ζώνες η χώρα, είδαμε ότι υπήρξε μεταφορά από ζώνη σε ζώνη κι έτσι έγιναν οριζόντια τα μέτρα».

«Μπορεί να συμβεί να χαλαρώσουν τα μέτρα στις πράσινες περιοχές», είπε, αλλά ξεκαθάρισε πως είναι «δεδομένο ότι μέχρι τις αρχές Γενάρη πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις δομές».

«Ένα απλό πράγμα θα ήταν να επιβληθεί το lockdown του Μαρτίου στις περιοχές που κινδυνεύουν, είπε για περιοχές όπως δήμοι δυτικής Αττικής και δυτικής Μακεδονίας.

«Αν έχουμε στην Αθήνα ό,τι στη Θεσσαλονίκη, φαντάζεστε τι θα γίνει, γι’αυτό και πρέπει να λάβουμε μέτρα στις συγκεκριμένες περιοχές», σημείωσε και τόνισε πως «το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν μπορούμε να το αφήσουμε να χρονίζει».

Σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας, οι εν λόγω περιφερειακές ενότητες είναι: Κιλκίς, Ξάνθης, Πιερίας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Πέλλας, Ροδόπης, Λάρισας και Γρεβενών.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συμμετείχε άλλωστε σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε στην Ελευσίνα, ενώ σήμερα πρόκειται να επισκεφτεί την Κοζάνη. Την ίδια ώρα, ο Νίκος Χαρδαλιάς, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα λάβει μέρος στην εκεί σύσκεψη με τις τοπικές Αρχές. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πάντως, χθες απηύθηνε αυστηρή προειδοποίηση για την τήρηση των μέτρων και τους ελέγχους, λέγοντας χαρακτηριστικά, πως "θα γίνονται έλεγχοι ακόμα και πόρτα-πόρτα".