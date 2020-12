Αθλητικά

Μαραντόνα: δικαστήριο απαγόρευσε την αποτέφρωση της σορού του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί δικαστήριο της Αργεντινής αποφάσισε ότι το σώμα του Αργεντίνου θρύλου θα πρέπει να διατηρηθεί.

Το σώμα του Ντιέγκο Μαραντόνα "πρέπει να διατηρηθεί" σε περίπτωση που χρειαστεί το DNA για τεστ πατρότητας αποφάνθηκε, ένα δικαστήριο της Αργεντινής.

Ο Μαραντόνα έχει αναγνωρίσει τέσσερα παιδιά στην Αργεντινή κι ένα στην Ιταλία. Πριν από δύο χρόνια η Μαγκάλι Γκιλ αποκάλυψε ότι ο βιολογικός της πατέρας ήταν ο Αργεντίνος θρύλος.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εθνικού πρωτοδικείου η Γκιλ ζήτησε να γίνει εξέταση DNA για να διαπιστωθεί αν είναι παιδί του Μαραντόνα.

Ο δικηγόρος του εκλιπόντος είχε δηλώσει ότι υπάρχουν ήδη δείγματα DNA, παρόλα αυτά το δικαστήριο αποφάσισε ότι το σώμα του Μαραντόνα δεν πρέπει να αποτεφρωθεί στο μέλλον.

Να θυμίσουμε ότι ο Μαραντόνα πέθανε από καρδιακή προσβολή τον περασμένο μήνα και θάφτηκε στις 26 Νοεμβρίου σε νεκροταφείο λίγο έξω από το Μπουένος Άιρες.