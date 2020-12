Παράξενα

Τροχαίο με θύματα… καφάσια μπίρας (βίντεο)

Ακόμα και η αστυνομία παρενέβη για την αποτροπή επίδοξων …πότων.

Ένα περίεργο ατύχημα σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου χρειάστηκε η επέμβαση των Αρχών για την αποφυγή..πλιάτσικου.

Ένα φορτηγό που μετέφερε καφάσια με μπίρα ενεπλάκη σε τροχαίο, με αποτέλεσμα η μπίρα να χυθεί στο δρόμο.

Αστυνομία έσπευσε στο σημείο, για να εμποδίσει τους περαστικούς να κλέψουν μπίρα.

Η ένταση ήταν τόση, που πυροβόλησαν στον αέρα, για να αποτρέψουν τους «εισβολείς».

Ο οδηγός του φορτηγού γλίτωσε με ελαφριά τραύματα.