Τσαβούσογλου: δεν θα υποχωρήσουμε για τους S-400 παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, χαρακτήρισε «επίθεση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του» την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον.

Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει στο θέμα του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 και θα λάβει ανταποδοτικά μέτρα, αφού εξετάσει τις κυρώσεις που της επέβαλαν οι ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Kanal 24 o Τσαβούσογλου εκτίμησε ότι η απόφαση για την επιβολή κυρώσεων ήταν λανθασμένη νομικά και πολιτικά, ενώ τη χαρακτήρισε επίθεση στα κυρίαρχα δικαιώματα της Τουρκίας, ενώ πρόσθεσε ότι τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν επιπτώσεις στην Άγκυρα.

Σχετικά με την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ ο Τσαβούσογλου σχολίασε ότι αυτό μπορεί να γίνει, εφόσον το επιθυμεί η Ουάσιγκτον, όμως με την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα εκπληρώσουν τις προσδοκίες της Άγκυρας στην πολιτική τους απέναντι στη Συρία.

Εξάλλου την αλλαγή της στάσης της Γαλλίας στις επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία έθεσε ως όρο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και για την εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας του με το Παρίσι.