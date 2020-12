Life

Κώστας Μαρτάκης: είμαι κι εγώ ένα τηλεοπτικό προϊόν (βίντεο)

Ο Κώστας Μαρτάκης αναφέρθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" στις προτάσεις που δέχθηκε και δέχεται, ενώ μίλησε και τηλεφωνικά με τη Φαίη Σκορδά.