Οικονομία

ΣΕΓΕ: στήριξη σε γυναίκες επιχειρηματίες για την δημιουργία e-shop

Με ποιο τρόπο στέκεται αρωγός σε μέλη του ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος.

«Σε μια άκρως υποστηρικτική για τα μέλη του πρωτοβουλία προχωρά ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) στην προσπάθειά του να δώσει διέξοδο σε γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες έχουν περιέλθει σε δυσχερή θέση λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή της εξάπλωσης του COVID-19», αναφέρει στο σχετικό δελτίο Τύπου ο ΣΕΓΕ και προσθέτει, «Αρκετές επιχειρήσεις- μέλη μας εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές, ενώ δεν έχουν αναπτύξει τις δυνατότητες που δίνει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν διαθέτουν e-shop και δεν έχουν γνώσεις και δεξιότητες για να εκμεταλλευτούν το ‘’παράθυρο’’ που ανοίγουν για την επιχειρηματικότητα οι νέες τεχνολογίες», υπογραμμίζει η Πρόεδρος του ΣΕΓΕ, Λίνα Τσαλταμπάση αναφερόμενη στη δράση “We Do It For You” που αφορά στην εκπόνηση μελέτης για τη συμμετοχή των μελών του ΣΕΓΕ στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Όπως εξηγεί η κυρία Τσαλταμπάση, σύμφωνα με την πρόσφατη εξαγγελία της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναμένεται να «τρέξει» πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που θα προσφέρει σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επιδότηση έως 5.000 ευρώ προκειμένου να αποκτήσουν το δικό τους e-shop χρηματοδοτώντας μάλιστα σε ποσοστό έως και 100% τις επιλέξιμες δαπάνες, ώστε να καταφέρουν να λειτουργήσουν εν μέσω lockdown -και όχι μόνο- και να αναπτύξουν τις ηλεκτρονικές πωλήσεις τους οι οποίες καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Δωρεάν κατάρτιση φακέλου και εκπαίδευση

Ο ΣΕΓΕ, λοιπόν, θα αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσει τον Φάκελο για την κατάθεση από την επιχείρηση της σχετικής πρότασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. Παράλληλα θα προσφέρει, επίσης, ΔΩΡΕΑΝ, τρεις ώρες Εκπαίδευσης και Mentoring για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και προώθησης των προϊόντων στο διαδίκτυο.

Το συγκεκριμένο πακέτο παροχής δωρεάν υπηρεσιών από τον ΣΕΓΕ είναι εξασφαλισμένο για τις πρώτες 200 γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Το ύψος του πακέτου υποστήριξης ανέρχεται στις 100.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Συνδέσμου.

Οι προϋποθέσεις

«Παράλληλα ο Σύνδεσμος επιδιώκει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα αυτή για ακόμη περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες», σημειώνει η πρόεδρος του ΣΕΓΕ και προσθέτει: «Απαραίτητη προϋπόθεση: η επιχειρηματίας να είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου και -καθώς για εμάς η αλληλεπίδραση μεταξύ μελών είναι βασικός στόχος- η επωφελούμενη των ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ να επιλέξει ως κατασκευαστή του ηλεκτρονικού της καταστήματος ένα άλλο μέλος του Συνδέσμου. Επίσης. στα μέλη του ΣΕΓΕ που θα στηριχτούν μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα παρασχεθεί και επιπλέον πακέτο υποστήριξης τους και στη συνέχεια, στα πρώτα βήματα της παρουσίας τους στον χώρο των e-πωλήσεων».