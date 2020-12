Κόσμος

Κορονοϊός: θετικός ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διάγνωση έγινε μετά από rapid test που πραγματοποιήθηκε ύστερα από τα πρώτα συμπτώματα.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είναι θετικός στον Covid - 19, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελιζέ.

Σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανονισμούς που ισχύουν για όλους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απομονωθεί για 7 ημέρες. Θα συνεχίσει να εργάζεται και να εκτελεί τις δραστηριότητές του εξ αποστάσεως.