Χριστούγεννα με τοπικά lockdown και “κλειστό” ρεβεγιόν

Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο» και τα lockdown τύπου Μαρτίου. Το «κλειστό» ρεβεγιόν και το σχέδιο εμβολιασμού.

Αυξάνονται οι πιθανότητες να επιβληθεί τοπικό lockdown, τύπου Μαρτίου στις περιοχές που χαρακτηρίζονται «κόκκινες», λόγω του βεβαρημένου επιδημιολογικού φορτίου. Την προειδοποίηση έκανε κατά τη χθεσινή ενημέρωση ο Υπουργός Υγείας, ενώ τα μέλη της Επιτροπής, με σημερινές τους δηλώσεις, ενισχύουν περισσότερο το σενάριο, που βάσει των επισκέψεων των δύο Υπουργών σε Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, φαίνεται να είναι πιο κοντά στην πραγματοποίησή του.

Η δυτική Μακεδονία και η δυτική Αττική βρίσκονται στο επίκεντρο για επιβολή σκληρότερων μέτρων. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε χθες σε έκτακτη σύσκεψη στην Ελευσίνα, ενώ σήμερα βρίσκεται για τον ίδιο λόγο στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς, επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν τοπικά lockdown τύπου Μαρτίου στις «κόκκινες περιοχές», ακόμα και σήμερα.

Δεδομένο παραμένει, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου ότι, τα οριζόντια μέτρα που ισχύουν σε όλη τη χώρα θα διατηρηθούν για την περίοδο των γιορτών και μόνο μετά μπορεί να υπάρξει χαλάρωση στις περιοχές που χαρακτηρίζονται «πράσινες».

Σε κάθε περίπτωση, οι περιοχές που πρόκειται σύντομα να δουν σκλήρυνση των μέτρων είναι, βάσει της ενημέρωσης από τον Υπουργό Υγείας: Κιλκίς, Ξάνθης, Πιερίας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Πέλλας, Ροδόπης, Λάρισας και Γρεβενών.

Την ίδια ώρα, στην υπόλοιπη χώρα, θα συνεχιστεί η λειτουργία της αγοράς με όρους click away, καθώς και η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 22:00 και η έξοδος μόνο με sms. Αυτό που φαίνεται να «τρίζει» είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων στο εορταστικό τραπέζι. Εννιά ορίζει μέχρι τώρα το σχετικό ΦΕΚ, αλλά οι Ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μείωση του αριθμού αυτού, αν αυξηθούν τα κρούσματα.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πάντως, τόνισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως θα γίνονται έλεγχοι «σπίτι –σπίτι».





Επιχείρηση «Ελευθερία»

Πρεμιέρα για την επιχείρηση εμβολιασμού γίνεται σήμερα, με την ενημέρωση των υγειονομικών, ενώ έχει ήδη αποσταλεί στα Κέντρα Εμβολιασμού το έντυπο συγκατάθεσης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκου συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα, για έγκριση του εμβολίου της Pfizer, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιν δήλωσε ότι ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Επικρατείας, Στέλιο Πέτσα, η χώρα μας θα λάβει σε πρώτη φάση περίπου 300.000 δόσεις εμβολίου. Οι υγειονομικοί και μάλιστα αυτοί της πρώτης γραμμής είναι που θα εμβολιαστούν πρώτοι, ενώ θα ακολουθήσουν ηλικιωμένοι, ευάλωτες ομάδες ασθενών και τρόφιμοι κλειστών κέντρων, όπως τα γηροκομεία. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμού, η διαδικασία του εμβολιασμού του πληθυσμού θα διαρκέσει μήνες.

Οι ειδικοί πάντως, επιμένουν να τονίζουν συνεχώς πως «το εμβόλιο δεν σημαίνει το τέλος του κορονοϊού» και να μας υπενθυμίζουν ότι οι μάσκες, οι αποστάσεις και το πλύσιμο των χεριών θα παραμείνουν για πολλούς μήνες μετά.