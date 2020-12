Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: ελπίζω τα εγγόνια μου να μου χτίσουν ένα άγαλμα

Γιόρτασα το νέο συμβόλαιο αγοράζοντας παιχνίδια και ρούχα για τον γιο μου, τόνισε λίγο μετά την υπογραφή επέκτασης supermax! Ποιοι οι στόχοι του.

Ήταν μια κανονική Τρίτη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρα από την υπογραφή μιας μεγάλης επιχειρηματικής συμφωνίας. Έφαγε δείπνο με την οικογένειά του, επισκέφθηκε ένα κατάστημα για να αγοράσει παιχνίδια και ρούχα για τον γιο του, Λίαμ, και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι και κοιμήθηκε, προκειμένου να ετοιμαστεί για την προπόνηση της επόμενης ημέρας. Φυσικά, αυτό αφότου υπέγραψε επέκταση supermax 228 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Μιλγουόκι Μπακς, το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA.

Συζητώντας με δημοσιογράφους την Τετάρτη για τους στόχους του για τα επόμενα πέντε χρόνια, ο Αντετοκούνμπο είπε με ένα χαμόγελο, «Να κάνω παιδιά και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα. Αυτό θέλω μόνο. Θέλω απλώς να κάνω παιδιά, να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα. Μετά από αυτό, η ζωή μου είναι πλήρης. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σε πέντε χρόνια. Μπα, αστειεύομαι».

Στη συνέχεια είπε: «Ρώτησα τη μητέρα μου αν ήθελε να μετακομίσουμε και μου είπε όχι! Νομίζω πως όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτόν τον οργανισμό έχουμε τον ίδιο στόχο, να δουλέψουμε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Το ένιωσα αυτό τα τελευταία δύο χρόνια, ήμασταν πραγματικά ανταγωνιστικοί και παλέψαμε γι' αυτό, ανυπομονώ να δω τι θα γίνει στη συνέχεια. Γιόρτασα το νέο συμβόλαιο αγοράζοντας παιχνίδια και ρούχα για τον γιο μου, πριν πάω στο σπίτι για να κοιμηθώ και ξυπνήσω για να έρθω στην προπόνηση. Όλο αυτό μου προκάλεσε πονοκέφαλο όλο το καλοκαίρι, αν και ήξερα τι ήθελα».

Ο Αντετοκούνμπο είπε επίσης πως: «Ελπίζω η υπογραφή μου να βοηθήσει ώστε να γίνει πιο ελκυστικό το Μιλγουόκι για τους μελλοντικούς free agents. Εχουμε έναν σπουδαίο χειμώνα εδώ! Στο τέλος της ημέρας, ελπίζω όποιος έρθει, να έρθει επειδή έχουμε έναν σπουδαίο οργανισμό, αν κι εγώ δεν θα προσπαθήσω να πείσω κανέναν. Αυτή είναι δουλειά του front office, είναι κάτι που θα συνεχίσουν να κάνουν καθώς έχουν ήδη κάνει σπουδαία δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια. Όσο για το μέλλον της οικογένειάς μου; Ελπίζω τα εγγόνια μου να μου χτίσουν ένα άγαλμα κι ο πατέρας μου να είναι περήφανος για όσα έχουμε καταφέρει».