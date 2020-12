Οικονομία

Μητσοτάκης - Brouillette: συνάντηση για τις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Τι συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπ. Ενέργειας των ΗΠΑ για την αύξηση της τοποθέτησης κεφαλαίων και τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Dan Brouillette.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ενεργειακή συνεργασία Αθήνας – Ουάσιγκτον που αποτελεί τον έναν από τους έξι τομείς προτεραιότητας του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ. Η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας ενισχύεται διαρκώς, και πέραν της διμερούς διάστασης λαμβάνει και περιφερειακές προεκτάσεις με τη χώρα μας να εξελίσσεται σε ισχυρό ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή.

Αντικείμενο των συνομιλιών αποτέλεσε και η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για τη διαρκή βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα μας. Μεταξύ των δύο πλευρών καταγράφηκε πλήρης ταύτιση απόψεων για τη συνέχιση και την εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται ένα κοινό όραμα για ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή».

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου και η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης, Ελένη Σουρανή.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, συμμετείχαν o Αναπληρωτής Γραμματέας του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Ενέργειας Matthew Zais, ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt και ο οικονομικός σύμβουλος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα Chip Laitinen.