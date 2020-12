Κοινωνία

Αποστολόπουλος: εξαθλίωση, φτώχεια και άστεγοι... η άλλη όψη της Αθήνας (εικόνες)

Φωτογραφίες "γροθιά στο στομάχι" δημοσιεύει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, "περιγράφοντας" τι υπάρχει πίσω από τα εορταστικά φώτα της πόλης.

Την άλλη όψη της Αθήνας, εν μέσω γιορτών, θέλησε να αναδείξει ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και Τομεάρχης Περιβάλλοντος του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Αποστολόπουλος.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες αστέγων και βανδαλισμών από το Σύνταγμα, την Ομόνοια, τη Μενάνδρου, την πλατεία Βάθης κτλ σχολιάζει ότι πίσω από τα φώτα της πόλης υπάρχει εξαθλίωση, φτώχεια, ναρκωτικά, εγκληματικότητα, μεταναστευτικό, μιζέρια και δυστυχία...

“Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά ντροπή τους!” τονίζει στην ανάρτησή του ο κ. Αποστολόπουλος.





