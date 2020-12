Κοινωνία

Σύλληψη για πάνω από 150.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα (εικόνες)

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν άνδρα, ενώ αναζητείται κι ένας δεύτερος.

Περισσότερα από 150.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα και συσκευασίες καπνού κατασχέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Διαλογής. Αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν άνδρα ηλικίας 41 χρόνων καθώς εντόπισαν μέσα στο όχημά του χίλια πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε αποθήκη από την οποία είχε βγει νωρίτερα ο 41χρονος και σε τρία αυτοκίνητα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον προαύλιο περιφραγμένο χώρο της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 152.729 πακέτα τσιγάρα και 892 συσκευασίες καπνού τα οποία επίσης δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου και δύο φορητές ηλεκτρονικές συσκευές παρεμβολής - απενεργοποίησης σήματος.

Κατ εκτίμηση οι διαφυγόντες δασμοί από τα καπνικά προϊόντα υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στον «Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα», ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον, διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού μετακίνησης κατ' εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι την αποθήκη είχε μισθώσει 37χρονος ο οποίος αναζητείται.