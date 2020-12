Οικονομία

Τσακλόγλου: Δεν θα μειωθούν οι παλιές συντάξεις

Τι είπε για το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το 2022.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτης Τσακλόγλου, δήλωσε κατηγορηματικά ότι «οι συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων δεν θα μειωθούν και θα συνεχίσουν να δίνονται με τους ίδιους κανόνες» και συμπλήρωσε ότι «το πρόβλημα με τις εκκρεμείς συντάξεις είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολλά χρόνια, ωστόσο φέτος ένας σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας ήταν η πανδημία».

Μιλώντας στο «Θέμα 104,6» για το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, εξήγησε ότι έχουμε λιγότερους εργαζομένους από ότι ασφαλισμένους. Έχουμε γερασμένο δημογραφικό και αυτό δεν βοηθάει στην παραγωγή. Οι κύριες συντάξεις θα είναι διανεμητικές όπως είπε. Οι επικουρικές, θα αφορούν τους νεοεισερχόμενους ενώ για τους παλαιότερους θα παίρνουν κανονικά τις συντάξεις τους, χωρίς περικοπή, όπως υπογράμμισε.

Στόχος είναι να φτιαχτεί ένα σύστημα κεφαλαιοποιητικό. Να μη στηρίζεται στα δημογραφικά στοιχεία αλλά σε εκείνα της αγοράς. Να δημιουργηθούν νέοι ατομικοί λογαριασμοί. Το νέο σύστημα, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τον υπουργό από 1η Ιανουαρίου του 2022.