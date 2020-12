Οικονομία

HoMellon: Το πρόγραμμα που επανένταξε 13 αστέγους στην αγορά εργασίας

Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης από την MYTILINEOS.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Με επιτυχία και μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος Κοινωνικός Επιταχυντής Ένταξης Αστέγων, νέο-αστέγων και ανθρώπων που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης ή σε χώρους ακατάλληλους.

Ο Κοινωνικός Επιταχυντής Ένταξης Αστέγων στην αγορά εργασίας, με ονομασία HoMellon, είναι μια πρωτοβουλία της MYTILINEOS, σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση KNOWL για την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Μέσω του προγράμματος, 52% των ωφελούμενων πλέον εργάζεται, 6 εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν σε επαγγελματικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες θέσεις στην αγορά εργασίας, και 3 άνθρωποι που ζούσαν στο δρόμο ή δομές αστέγων, επέστρεψαν και διαμένουν πλέον σε σπίτια.

Όλες οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας Cοvid-19, χωρίς καθυστέρηση, καταγράφοντας 6 μήνες Εντατικής και Εξατομικευμένης Κατάρτισης, από έμπειρους εκπαιδευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εργασιακούς συμβούλους του Δικτύου της Κοινωνικής Επιχείρησης KNOWL. Ταυτόχρονα, φυσικά τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, τόσο για τους συμμετέχοντες, όσο και για τους συνεργάτες του προγράμματος.

Συνολικά, προσφέρθηκαν 2.100+ ώρες διδασκαλίας σε τεχνικές, ψηφιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες -είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά- απολύτως εξατομικευμένες στο προφίλ, τις ανάγκες και επαγγελματικές προσδοκίες κάθε ωφελούμενου/ης ατομικά. Παράλληλα, όλοι οι ωφελούμενοι ανέπτυξαν τα προσωπικά τους βιογραφικά σημειώματα και ενισχύθηκαν περαιτέρω μέσω των προσομοιώσεων Συνεντεύξεων με έμπειρα HR στελέχη της αγοράς και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας του ήταν η άμεση εμπλοκή και στενή συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, όπως: UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, Emphasis Foundation, Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Αττικής, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, και τον Εκπαιδευτικό Σύνδεσμο Αθηνών “ο Ήφαιστος”.

O Κοινωνικός Επιταχυντής Δεξιοτήτων και Απασχολησιμότητας της KNOWL εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS που υλοποιεί στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Μηδενική φτώχεια, Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη και Λιγότερες ανισότητες .

Καλή μαρτυρία ωφελούμενου: “Ήταν η καλύτερη εμπειρία εκπαίδευσης! Γνωρίσαμε την άλλη πλευρά της εκπαίδευσης, από έμπειρα στελέχη. Αποκομίσαμε ό,τι πιο ουσιώδες μπορούσαμε για τον υπόλοιπο εργασιακό μας βίο. Ευχαριστούμε”».

