Κόσμος

Γερμανία: Ανακοινώθηκε ημερομηνία έναρξης του εμβολιασμού

Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε τη μέρα που ξεκινά ο εμβολιασμός στη χώρα.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ προγραμματίζουν να αρχίσουν τους εμβολιασμούς κατά της COVID-19 από τις 27 Δεκεμβρίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν.

"Στη Γερμανία θα αρχίσουμε, αν η έγκριση έρθει όπως έχει προγραμματιστεί, στις 27 Δεκεμβρίου. Οι άλλες χώρες στην ΕΕ θέλουν να μπορούν να αρχίσουν και θέλουν να αρχίσουν από τις 27 Δεκεμβρίου", δήλωσε ο Σπαν ενόψει συνεδρίασης με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας παρασκευής του εμβολίου BioNTech.