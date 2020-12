Υγεία - Περιβάλλον

Φον Ντερ Λάιεν: Από 27 Δεκέμβρη και ταυτόχρονα σε όλη την ΕΕ ο εμβολιασμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της Γερμανίας.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσουν τον εμβολιασμό των πολιτών τους κατά του κορονοϊού στις 27 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ", έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει ήδη ζητήσει οι εμβολιασμοί να ξεκινήσουν την ίδια ημέρα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Προηγουμένως, ο Υπουργός Υγείας της Γερμανίας είχε ανακοινώσει ότι ο εμβολιασμός στη χώρα του θα ξεκινήσει στις 27 Δεκεμβρίου

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, η διανομή των εμβολίων στα κράτη-μέλη της ΕΕ θα ξεκινήσει στις 26-27 Δεκεμβρίου, εφόσον προηγουμένως δοθεί το πράσινο φως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ.

Όπως εξήγησε ο Ερίκ Μαμέρ, θα πρέπει πρώτα να δοθεί η έγκριση του εμβολίου της Pfizer/Biontech από τον ΕΜΑ στις 21 Δεκεμβρίου για να ξεκινήσει η διαδικασία του εμβολιασμού θα ξεκινήσει στις 26-27 Δεκεμβρίου.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας, Στεφαν ντε Κερσμάκερ, περιγράφοντας τη διαδικασία, επισήμανε ότι μετά την έγκριση του ΕΜΑ και την θετική γνωμοδότηση από τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός δύο ημερών αναμένεται να δώσει την τελική έγκριση για την κυκλοφορία του εμβολίου στην αγορά. Κανονικά, πρόκειται για μία διαδικασία 60 ημερών, η οποία θα επισπευστεί σε δύο μόλις ημέρες, εξήγησε ο Στέφαν ντε Κερσμάκερ. Όταν δοθεί η τελική έγκριση από την Επιτροπή, οι διανομές στα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξεκινήσουν στις 26 Δεκεμβρίου. Η συνέχεια θα οργανωθεί από κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά, σε συνεργασία με την φαρμακευτική εταιρεία.

Ο Ερίκ Μαμέρ, από την πλευρά του, επισήμανε ότι στόχος είναι η διανομή να ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι η όλη προσπάθεια να είναι συντονισμένη μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής για να ξεκινήσει η φάση του εμβολιασμού.

To χρονοδιάγραμμα για τα εμβόλια.

1. Έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει ανακοινώσει ότι θα αποφασίσει για την έγκριση του εμβολίου της Pfizer στις 21 Δεκεμβρίου και για το εμβόλιο της Moderna το αργότερο ως τις 12 Ιανουαρίου.

2. Τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κυκλοφορία των εμβολίων στην ΕΕ. Αυτή είναι μία διαδικασία που κανονικά παίρνει 2 μήνες, όμως τώρα θα κρατήσει παρά μόνο δύο μέρες, τονίζει η Επιτροπή.

3. Στις 26 Δεκεμβρίου ξεκινά η διανομή των εμβολίων στα κράτη-μέλη, στους κεντρικούς κόμβους αποθήκευσης.

4. Τα κράτη-μέλη, με δική τους ευθύνη, πρέπει να οργανώσουν τη μεταφορά των εμβολίων σε διάφορα σημεία της χώρας.

Είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη-μέλη να έχουν έτοιμα τα σχέδια εμβολιασμού, τονίζει η Κομισιόν. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η μεταφορά και η αποθήκευση και ο κατάλληλος εξοπλισμός, επειδή τα εμβόλια απαιτούν συνθήκες ψύξης κάτω από τους -70 βαθμούς κελσίου.

Τα εμβόλια της PFIZER/BionTech που θα προμηθεύσουν χώρες της ΕΕ, παρασκευάζονται στο εργοστάσιο της Pfizer στο Βέλγιο, στη μικρή πόλη Πουρς, έξω από την Αμβέρσα. Έχει ήδη ξεκινήσει η παρασκευή των εμβολίων, ενόσω αναμένεται η διαδικασία έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Κεντρικός κόμβος για τη μεταφορά των εμβολίων προς τις χώρες της ΕΕ θα είναι το Αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Στην Ελλάδα αναμένονται να φτάσουν 300.000 δόσεις, σε πρώτη φάση.

Το σχέδιο «Ελευθερία» που αφορά στον εμβολιασμό στην Ελλάδα τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή, με την ενημέρωση των υγειονομικών, οι οποίοι θα εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα.