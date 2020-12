Οικονομία

Επένδυση 25 εκ. ευρώ για τον Τουρισμό Υγείας στη Ρόδο

Μια επένδυση μεγάλης κλίμακας στη Ρόδο, με σημείο αναφοράς τον τουρισμό υγείας, μπαίνει στην τελική ευθεία.

Μια επένδυση μεγάλης κλίμακας στη Ρόδο, με σημείο αναφοράς τον τουρισμό υγείας, μπαίνει στην τελική ευθεία. «Η χώρα θα προχωρήσει μπροστά με νέες επενδύσεις, ο τουρισμός μας θα αποκτήσει υπεραξία και ανταγωνιστικότητα με την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, όπως ο τουρισμός υγείας» τονίζει ο υφυπουργός Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο κ. Κόνσολας, υπογραμίζει σε ανακοίνωσή του ότι «Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 25 εκ. ευρώ στην περιοχή Άμαρτος της Κρητηνίας, που προβλέπει την κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου, κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης, συνεδριακού κέντρου, αθλητικών εγκαταστάσεων και μικρής μαρίνας»

Μια επένδυση, όπως διευκρίνίζει, που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός νέου τουριστικού προϊόντος που θα προσελκύσει επισκέπτες υψηλού εισοδήματος, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα βάλει στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης την περιοχή της Κρητηνίας.

«Από το 2017, με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης, εκκρεμούσε η χωροθέτηση, η οποία εγκρίθηκε για τα ? της επένδυσης με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και με πλήρη σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στην προστασία αρχαιολογικών ευρημάτων, σε περίπτωση που υπάρξουν», σημειώνει.

«Η έγκριση της χωροθέτησης δίνει τη δυνατότητα να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες και να αρχίσουν τα έργα. Αποδεικνύεται ότι η ανάπτυξη δεν αποτελεί ασύμβατη έννοια με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Μάνος Κόνσολας. ]